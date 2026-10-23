ایران جنگ؛ امریکی سینیٹرز کی ٹرمپ پر کڑی تنقید

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی سینیٹرز الزبتھ وارن اور کرس مرفی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر الگ الگ پیغامات میں ایران کے خلاف امریکہ اور غاصب صیہونی حکومت کی مشترکہ جنگ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
الزبتھ وارن نے اعلان کیا ہے کہ اس جنگ کے دوران کم از کم 23 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور امریکی ٹیکس دہندگان کے وسائل سے 45 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں۔
انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جنگ اپنے آٹھویں مہینے میں داخل ہونے کے قریب ہے، کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی یہ وضاحت نہیں کر سکتا کہ اس جنگ سے کیا حاصل ہوا ہے یا یہ کب ختم ہوگی۔
کرس مرفی نے بھی امریکی حکومت کی حکمت عملی کی مذمت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ شروع کی، جبکہ ہمارے پاس اپنے فوجیوں، سفارت کاروں یا اربوں ڈالر مالیت کے اپنے فوجی اڈوں کے تحفظ کے لیے کوئی عملی منصوبہ نہیں تھا۔ ہر شہری کو اس صورت حال پر غصہ آنا چاہیے۔ یہ نااہلی کی انتہا ہے۔
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