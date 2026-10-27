آیت الله عیسیٰ قاسم کا بحرین میں دینی سرگرمیوں پر نئی پابندیوں کے خلاف سخت انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، آیت الله شیخ عیسیٰ احمد قاسم نے ایک بیان میں بحرین میں کیے گئے ان فیصلوں کے نتائج کے حوالے سے خبردار کیا ہے جو اسلامی شریعت کے احکام پر عمل درآمد کو محدود کرتے ہیں۔ انہوں نے ان فیصلوں کو دینی واجبات کو سرکاری اجازت کے تابع قرار دینے کے مترادف قرار دیتے ہوئے ان سے فوری اور واضح طور پر دست بردار ہونے کا مطالبہ کیا۔
آیت الله شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا کہ یہ فیصلے محض بعض دینی سرگرمیوں کو منظم کرنے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان سے آگے بڑھ کر شرعی واجبات کی ادائیگی کو محدود کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی انجام دہی کو حکومتی منظوری سے مشروط کر دیا جاتا ہے۔ اس اقدام کو دین اور اس کے احکام کے حق پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔
اس بیان میں بعض دینی فرائض، جن میں تبلیغ اور تقریر بھی شامل ہیں، انجام دینے کے لیے ابتدائی طور پر دو سالہ اجازت نامہ حاصل کرنے کی شرط کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مدت کے بعد بھی ان سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے باضابطہ سرکاری اجازت نامے کی درخواست دینا ضروری ہوگا۔
انہوں نے اس اقدام کو نہ تو کوئی امتیاز قرار دیا اور نہ ہی ان پیشوں سے وابستہ افراد کو تسلیم کرنے کا عمل، بلکہ اسے مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد ان کے فرائض کی ادائیگی روکنے کے سرکاری ادارے کے حق کو مستحکم کرنے کی کوشش قرار دیا۔
آیت الله قاسم نے ان فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کے حق، دینِ مبین اسلام کے احکام اور قرآنِ کریم کے ساتھ صریح تضاد میں قرار دیتے ہوئے زور دیا کہ اس طرح کے اقدامات دینی سرگرمیوں کی خودمختاری اور علماء و اسلامی مدارس کے اپنے شرعی فرائض ادا کرنے میں کردار کو متاثر کرتے ہیں۔
اسلامی تحریک بحرین کے رہنما نے مزید مطالبہ کیا کہ اگر یہ فیصلے ان کے نتائج سے ناواقفیت کی بنا پر کیے گئے ہیں تو ان پر نظرثانی کی جائے اور انہیں واضح طور پر فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ جب ان فیصلوں کی حقیقت اور ان کے تباہ کن اثرات واضح ہو جائیں گے تو ان پر عمل درآمد پر اصرار خطرناک نتائج کا باعث بنے گا۔
آیت الله قاسم نے اپنے بیان کے اختتام پر شرعی واجبات کو سرکاری فیصلوں کے تابع کرنے کے خطرات پر زور دیا اور اس مسئلے کو اس طرح حل کرنے کی ضرورت اجاگر کی کہ شریعت کے احکام کی حرمت محفوظ رہے اور ان امور کو محدود کرنے سے روکا جا سکے جنہیں اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔
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