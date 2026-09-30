ایشین گیمز، علی داوودی نے ایران کے لیے 10واں طلائی تمغہ جیت لیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی ویٹ لفٹر علی داوودی نے ناگویا میں جاری 2026 ایشین گیمز کے مردوں کے 110 کلوگرام سے زائد وزن کے ویٹ لفٹنگ مقابلے میں طلائی تمغہ جیت لیا۔
داوودی نے اسنیچ میں 206 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 260 کلوگرام وزن اٹھایا، جبکہ ان کا مجموعی اسکور 466 کلوگرام رہا، جس کے ساتھ وہ مقابلے میں پہلے نمبر پر رہے۔
عراق کے علی عمار یوسف ربیعاوی نے مجموعی طور پر 465 کلوگرام وزن اٹھا کر چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے اسنیچ میں 219 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 246 کلوگرام وزن اٹھایا۔
بحرین کے گور میناسیان نے مجموعی طور پر 440 کلوگرام وزن کے ساتھ کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے اسنیچ میں 205 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 235 کلوگرام وزن اٹھایا۔
اس سے قبل علی علی پور نے مردوں کے 95 کلوگرام وزن کے مقابلے میں ایران کے لیے طلائی تمغہ جیتا تھا۔
علی داوودی کی کامیابی کے بعد ایشین گیمز میں ایران کے طلائی تمغوں کی تعداد 10 ہوگئی ہے۔
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