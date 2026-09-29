ٹرمپ کا ایران کے خلاف تازہ ترین دعویٰ

مہر خبررسان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کے موقع پر دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف کارروائی ’’بہت کامیاب‘‘ رہی اور یہ ان کی صدارت کے اہم ترین کارناموں میں شمار ہوتی ہے۔
امریکی صدر نے ایران کے خلاف اپنے سابقہ دعووں کو دہراتے ہوئے، تہران کے جوہری پروگرام کی پُرامن نوعیت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا اور یہ معاملہ بہت جلد حل کرلیا جائے گا۔
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ ایران کا معاملہ بہت جلد حل ہوجائے گا، تیل کی قیمتیں دوبارہ کم ہوکر ان سطحوں پر آجائیں گی جو ایران کے خلاف امریکی کارروائی سے پہلے تھیں، جبکہ ایران شدید بحران کا شکار ہے۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ آنے والے برسوں میں تاریخ ہمارے ملک کے بارے میں فیصلہ کرے گی اور کہا جائے گا کہ ایران کی جنگ ان اہم ترین اقدامات میں سے ایک تھی جو ہم نے انجام دیے۔
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