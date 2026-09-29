ایران سے نجف کے لیے پروازوں کی بحالی ایک ماہ کے لیے ہوگی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراقی ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے ایرانی پروازوں کو نجف اشرف آنے اور جانے کی اجازت ایک ماہ کے لیے ہوگی جبکہ اس مدت میں مزید توسیع کا امکان بھی موجود ہے۔
عراقی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق عراق نے گزشتہ شب نجف ایئرپورٹ کے ذریعے ایران کے لیے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے قبل ایک باخبر ذریعے نے بتایا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ایران پر عائد پابندیوں کے حوالے سے محدود استثنا دینے پر غور کر رہی ہے، تاکہ شیعہ مسلمانوں کے لیے ایران اور عراق کے درمیان مذہبی زیارتوں کے مقصد سے فضائی سفر ممکن ہوسکے۔
مذاکرات میں شریک اس ذریعے کے مطابق امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے دیا جانے والا یہ استثنا عراقی ایئرلائن کو ایک ماہ تک نجف سے آنے اور جانے والی پروازیں چلانے کی اجازت دے گا، جبکہ مستقبل میں اس سے طویل مدت کے لیے استثنا منظور کیے جانے کا بھی امکان ہے۔
اس سے قبل ایران میں عراق کے سفیر یاسر عبدالزہرا حجاج نے کہا تھا کہ امریکی پابندیوں کے باعث نجف ایئرپورٹ کی بندش کے اعلان کے چند روز بعد ہی اسے 24 گھنٹوں کے اندر ایرانی پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔
عراقی سرکاری خبر رساں ایجنسی واع نے سفیر کے حوالے سے بتایا کہ عراقی حکومت، بالخصوص وزیر اعظم علی الزیدی، دونوں ہمسایہ ممالک عراق اور ایران کے درمیان فضائی پروازوں کی بحالی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے ایران کے ساتھ پروازیں روکنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ غیر ملکی گراؤنڈ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں نے امریکی پابندیوں کے خوف کے باعث خدمات فراہم کرنے سے انکار کیا تھا۔
امریکہ کی جانب سے 27 ایرانی ایئرلائنز پر نئی پابندیاں عائد کیے جانے اور ایران کی بعض ممالک کے لیے پروازوں پر پابندیاں لگائے جانے کے بعد گزشتہ دنوں ایران کی بین الاقوامی پروازوں میں تعطل اور مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ اس کا اثر خاص طور پر ایران سے ہمسایہ اور علاقائی ممالک کے لیے چلنے والی پروازوں پر نمایاں ہوا ہے۔
حالیہ دنوں میں ایران کی آذربائیجان، جارجیا، عمان، متحدہ عرب امارات اور عراق سمیت مختلف مقامات کے لیے پروازوں پر پابندیوں اور منسوخی نے ایرانی فضائی شعبے پر نئی امریکی پابندیوں کے اثرات کو نمایاں کیا ہے۔ ان پابندیوں کے بعد عراق میں عوام اور سیاسی حلقوں کی جانب سے بھی امریکی دباؤ اور پابندیوں کے سامنے حکومت کے جھکنے کے فیصلے کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاج کیا گیا ہے۔
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