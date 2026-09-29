ایرانی پروازوں پر پابندی؛ نجف ایئرپورٹ پر عظیم الشان مظاہرہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی النجباء تحریک کی اپیل پر عراقی عوام نے ایران کی پروازیں روکنے کے فیصلے کی مخالفت میں نجف ایئرپورٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، ایرانی پروازوں کو روکنے کے حکام کے فیصلے کے خلاف احتجاج میں بڑی تعداد میں لوگ نجف ایئرپورٹ کے سامنے جمع ہوئے۔
کربلا کے شہریوں نے بھی آج امریکہ کے مطالبے پر ایرانی پروازوں کو روکنے کے خلاف احتجاج کیا اور اسے عراقی خودمختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔
عراق کے شہر ناصریہ میں بھی ایران کے خلاف امریکی پابندیوں اور عراق کے لیے ایرانی پروازوں پر پابندی کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا گیا۔
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