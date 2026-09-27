عراق کے سیاسی شیعہ اتحاد کا ایران سے متعلق اہم اجلاس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کے شیعہ سیاسی گروہوں پر مشتمل کوآرڈینیشن فریم ورک آج رات ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر ایرانی طیاروں کی لینڈنگ پر عائد پابندی کا جائزہ لے گا۔
ایک باخبر سیاسی ذریعے نے بتایا کہ عراق کے کوآرڈینیشن فریم ورک کے رہنما آج رات عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کی موجودگی میں اجلاس کریں گے، جس میں تمام عراقی ہوائی اڈوں پر ایرانی طیاروں کی لینڈنگ پر پابندی کے فیصلے اور اس کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
اس ذریعے کے مطابق اجلاس میں عراقی حکومت کی جانب سے اس فیصلے کے لیے پیش کی گئی وجوہات اور وضاحتوں، بغداد اور تہران کے تعلقات پر اس کے اثرات، ایرانی پروازوں کی آمد روکنے کے بعد سامنے آنے والے سیاسی اور عوامی مؤقف اور سیاسی و سفارتی ذرائع کے ذریعے اس فیصلے کے اثرات کو منظم اور کم کرنے کے امکانات پر غور کیا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ کوآرڈینیشن فریم ورک کے رہنما بعض سیاسی، عوامی اور مسلح گروہوں کی جانب سے اس فیصلے کی مخالفت اور پابندی کے جاری رہنے کے ممکنہ نتائج پر بھی بات کریں گے۔ ان میں سیاسی کشیدگی میں اضافے یا عوامی احتجاج اور سرگرمیوں کے آغاز کا امکان بھی شامل ہے۔
ذرائع کے مطابق اجلاس کا مقصد آئندہ مرحلے میں اس معاملے سے نمٹنے کے طریقہ کار کے حوالے سے ایک مشترکہ مؤقف تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مذکورہ ذریعے نے کہا کہ اجلاس میں یہ بھی جائزہ لیا جائے گا کہ آیا کوآرڈینیشن فریم ورک کے رہنما موجودہ اقدامات کے تسلسل کی حمایت کریں گے یا عراق کے مفادات اور اس فیصلے کے عراقی ہوا بازی کے شعبے اور ہوائی اڈوں پر اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے سیاسی اور سفارتی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔
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