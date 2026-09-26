نیتن یاہو کی تقریر کا اصل مخاطب کون تھا؟ خالی ہال اور اسرائیل کا بکھرتا بیانیہ

مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں تقریر کو محض ایک معمول کی سفارتی تقریر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ نیویارک میں جو کچھ ہوا، وہ عالمی سطح پر اسرائیل کی موجودہ صورتحال کی ایک تصویر بھی پیش کر رہا تھا۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کو ایک فاتح، طاقتور اور عالمی حمایت رکھنے والی حکومت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن کیمروں نے ایک مختلف منظر ریکارڈ کیا: ہال سے وفود کا نکلنا، خالی نشستیں اور ایک ایسا وزیراعظم جو اپنی تقریر کا آغاز ہی ان لوگوں پر تنقید سے کر رہا تھا جو اس کی بات سننے کے لیے موجود نہیں تھے۔
اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی گنتی کے مطابق نیتن یاہو کی تقریر کے وقت 77 ممالک کے وفود ہال میں موجود نہیں تھے۔ ان میں سے بعض وفود تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی ہال سے نکل گئے تھے جبکہ بعض ابتدا ہی سے ہال میں موجود نہیں تھے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی نے بھی درجنوں وفود کے واک آؤٹ کی تصدیق کی اور اسے اسرائیل کی پالیسیوں اور غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کے تناظر میں رپورٹ کیا۔
اس عدد کی اہمیت صرف وفود کی تعداد میں نہیں بلکہ اس منظر میں ہے جو عالمی رائے عامہ کے سامنے آیا۔ اقوام متحدہ دنیا کا اہم ترین کثیر ملکی سفارتی فورم ہے اور نیتن یاہو کو یہاں اسرائیل کی سلامتی، غزہ جنگ، ایران اور ان خطرات کے بارے میں بات کرنا تھی جنہیں وہ اسرائیل کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ تاہم ان کے دلائل سنے جانے سے پہلے ہی وفود کے ہال سے نکلنے کا منظر تقریر کی سب سے نمایاں تصویر بن گیا۔
نیتن یاہو کا سخت ردعمل
نیتن یاہو کے اپنے ردعمل نے بھی اس منظر کو مزید نمایاں کردیا۔ انہوں نے ہال سے نکلنے والے وفود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر مزید اخلاقی بزدل اب بھی ہال میں موجود ہیں تو وہ بھی ابھی باہر نکل سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وفود کا واک آؤٹ نیتن یاہو کے لیے محض ایک ضمنی واقعہ نہیں تھا بلکہ اتنا اہم تھا کہ تقریر کے آغاز ہی میں انہوں نے اس پر توجہ دی۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے بھی اس منظر کو بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا اور اسے ایک غیر معمولی احتجاج قرار دیا۔
نیتن یاہو نے تقریباً 40 منٹ کی تقریر میں ایران، قطر، ترکی، بعض یورپی ممالک اور نیویارک کے میئر زہران ممدانی سمیت متعدد ناقدین کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے غزہ میں نسل کشی کے الزامات کو بھی مسترد کرتے ہوئے اسے صدی کا سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا۔
غزہ جنگ اور اسرائیل کا عالمی بیانیہ
یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب غزہ جنگ کے باعث اسرائیل کو بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ فلسطینیوں کا بڑی تعداد میں قتل عام، شہری بنیادی ڈھانچے کی وسیع تباہی، اسرائیلی آباد کاری اور آبادکاروں کے تشدد کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر جاری قانونی کارروائیوں نے اسرائیل کے بارے میں عالمی سطح پر مختلف سوالات پیدا کیے ہیں۔
اسرائیل نسل کشی کے تمام الزامات کو مسترد کرتا ہے اور اپنی فوجی کارروائی کو حماس کے خلاف اپنے دفاع کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کے آزاد تحقیقاتی کمیشن نے 2025 میں نتیجہ اخذ کیا کہ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کی ہے، جسے تل ابیب نے مسترد کردیا۔ اسی دوران عالمی فوجداری عدالت نے نومبر 2024 میں نیتن یاہو اور یوآو گیلنٹ کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے۔
ایسے حالات میں نیتن یاہو نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر نسل کشی کے الزام کو مسترد کیا اور اسے صدی کا سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا۔ تاہم ان کے بیانیے کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں اب صرف کسی سیاسی مخالف یا تنقیدی میڈیا کا سامنا نہیں تھا بلکہ مختلف بین الاقوامی ادارے، حکومتیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عالمی رائے عامہ کے بعض حلقے اسرائیل کی کارروائیوں پر سنجیدہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔
نیتن یاہو کس کو تقریر کر رہے تھے؟
اسی تناظر میں نیتن یاہو کی تقریر کا مواد بھی اہمیت اختیار کرتا ہے۔ تقریباً 40 منٹ کی تقریر میں انہوں نے اپنے دشمنوں اور ناقدین کی ایک طویل فہرست پیش کی۔ اس میں ایران اور قطر کے علاوہ ترکی، یورپی ممالک اور نیویارک کے میئر زہران ممدانی بھی شامل تھے۔ نیتن یاہو نے اپنی تقریر کا ایک قابل ذکر حصہ اپنے ناقدین کو جواب دینے میں صرف کیا۔ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسئلہ اسرائیل میں نہیں بلکہ دنیا کے اسرائیل کے بارے میں غلط تصور میں ہے۔ تاہم ناقدین کی یہ طویل فہرست خود اس بحران کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا اسرائیل کو عالمی سطح پر سامنا ہے۔
جب کسی ریاست کا وزیراعظم دنیا کے سب سے اہم سفارتی فورم پر جنگ کے خاتمے، خطے کے مستقبل اور بحران سے نکلنے کے راستے کے بجائے اپنے ناقدین کی ایک طویل فہرست کو جواب دینے میں بڑا حصہ صرف کرتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف دنیا کی اسرائیل سے دشمنی ہے یا اسرائیل کو سفارت کاری اور عالمی سطح پر اپنے مؤقف کو منوانے کے میدان میں بھی ایک بڑے بحران کا سامنا ہے؟
تقریر اور اسرائیلی انتخابات
یہ سوال اس وقت مزید اہم ہوجاتا ہے جب نیتن یاہو کی تقریر کو اسرائیل کی داخلی سیاسی صورتحال کے ساتھ دیکھا جائے۔ اسرائیل میں پارلیمانی انتخابات 27 اکتوبر کو ہونے والے ہیں، یعنی نیتن یاہو نے انتخابات سے صرف 33 روز قبل اقوام متحدہ میں تقریر کی۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے بھی اس پہلو پر توجہ دی ہے اور ہاآرتص اور یدیعوت آحارنوت نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ نیتن یاہو کی تقریر کا ایک اہم مخاطب عالمی حکومتوں کے بجائے اسرائیلی عوام ہوسکتے ہیں۔
اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیتن یاہو اقوام متحدہ میں آخر کس کے لیے تقریر کر رہے تھے؟ ان 77 ممالک کے وفود کے لیے جو ہال میں موجود نہیں تھے؟ ان حکومتوں کے لیے جو اسرائیلی پالیسیوں پر شدید تنقید کر رہی ہیں؟ یا ان اسرائیلی ووٹرز کے لیے جو صرف ایک ماہ بعد اپنے ووٹ کا استعمال کرنے والے ہیں؟
عالمی حمایت کے دعوے اور زمینی حقائق
اس مفروضے کو نیتن یاہو کے دورہ نیویارک کی دوسری تفصیلات بھی تقویت دیتی ہیں۔ ان کا نیویارک کا دورہ مختصر تھا اور گزشتہ کئی دوروں کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ان کے سرکاری پروگرام میں شامل نہیں تھی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے بھی نیتن یاہو کی تقریر کو ایسے وقت میں دیکھا جب وہ داخلی انتخابات کے قریب اور بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تنقید کے درمیان تھے۔
اس دوران نیتن یاہو کے مؤقف میں ایک بڑا تضاد بھی دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف انہوں نے اسرائیل کو ایسی ریاست کے طور پر پیش کیا جو تہذیب کا دفاع کر رہی ہے اور حتیٰ کہ دوسرے ممالک کا بھی دفاع کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہال سے نکلنے والے بعض ممالک کے رہنما نجی طور پر اسرائیل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
دوسری طرف اسی ہال میں قابل مشاہدہ حقیقت یہ تھی کہ درجنوں وفود نیتن یاہو کی تقریر کے وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ رہنماؤں کے نجی طور پر اسرائیل کا شکریہ ادا کرنے کا دعویٰ بھی صرف نیتن یاہو کا اپنا بیان تھا، جسے آزاد طور پر تصدیق شدہ حقیقت کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔ یہی بیانیے اور منظر کے درمیان فاصلہ شاید نیتن یاہو کے نیویارک دورے کا سب سے اہم پہلو تھا۔
خالی نشستوں کا پیغام
اسرائیل کو عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی سفارتی تنہائی کا سامنا ہے اور اس کی پالیسیوں کی سفارتی قیمت میں اضافے کے آثار کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ درجنوں وفود کا ہال سے نکلنا، نیویارک میں احتجاج، بین الاقوامی قانونی دباؤ اور غزہ جنگ پر بڑھتی ہوئی تنقید ایسے عوامل ہیں جنہیں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔
اسی لیے نیتن یاہو کی تقریر کی سب سے اہم تصویر شاید نہ تو فوجی طاقت کا مظاہرہ تھی، نہ ایران کو دی جانے والی دھمکیاں اور نہ ہی اسرائیل کی فتح کے دعوے۔ زیادہ نمایاں منظر وہ خالی نشستیں تھیں جو ان کی تقریر کے دوران جنرل اسمبلی کے ہال میں دکھائی دے رہی تھیں۔
نیتن یاہو نے بلند آواز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسرائیل طاقتور ہے، لیکن خالی ہال نے ایک دوسرا سوال دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ اگر اسرائیل اپنے بیانیے پر اتنا مطمئن ہے تو اسے عالمی سطح پر اپنے مؤقف کو سنا جانے کے لیے اس قدر بڑے بحران کا سامنا کیوں ہے؟
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