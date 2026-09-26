صہیونی میڈیا کا انکشاف؛نیتن یاہو کی تقریر نے اسرائیل کی تنہائی کی گہرائی کو ظاہر کردیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غاصب صیہونی حکومت کے ذرائعِ ابلاغ نے اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قابض صیہونی حکومت کے وزیراعظم کی تقریر پر مجموعی طور پر منفی ردعمل ظاہر کیا ہے۔
عبرانی اخبار یدیعوت آحرونوت نے نیتن یاہو کی تقریر کو جارحانہ، متکبرانہ اور کسی حقیقی سیاسی وژن سے عاری قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ نیتن یاہو ایک ایسی دنیا سے خطاب کر رہے تھے جو اب ان کی بات سننے کے قابل نہیں رہی۔
اس اخبار نے تقریر کے متن اور اس سے متعلق تجزیوں کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف بین الاقوامی وفود کے اجلاس سے واک آؤٹ پر نیتن یاہو کے سخت بیانات کو بھی نمایاں کیا۔
عبرانی ذرائعِ ابلاغ نے اس منظر کی جانب اشارہ کیا کہ نیتن یاہو کے اسٹیج پر پہنچتے ہی متعدد سفارتی وفود اجتماعی طور پر اجلاس سے باہر نکل گئے۔
ذرائع نے اسے تل ابیب کو درپیش عالمی تنہائی کی گہرائی کی علامت قرار دیا ہے۔
متعدد عبرانی اخبارات اور نیوز ویب سائٹس نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی تقریر بنیادی طور پر صیہونی معاشرے سے خطاب اور انتخابی مقاصد کے لیے تھی۔
یدیعوت آحرونوت نے لکھا کہ نیتن یاہو کی جانب سے اشتعال انگیز لہجہ اختیار کرنے کا مقصد ایسی ویڈیو کلپس تیار کرنا تھا جنہیں بعد میں لیکود پارٹی کی انتخابی مہم میں استعمال کیا جا سکے۔
یدیعوت نے مزید لکھا کہ امریکی حکام، بشمول ڈونلڈ ٹرمپ، سے ملاقات نہ ہونا اور سفر کا دورانیہ کم کرکے چند گھنٹوں تک محدود کر دینا اس بات کا باعث بنا کہ یہ بین الاقوامی پلیٹ فارم ایک اسٹریٹجک سفارتی دورے کے بجائے اندرونِ ملک سامعین کے لیے انتخابی مہم کی ایک تقریب سے زیادہ مشابہ دکھائی دیا۔
عبرانی اخبار ہارٹز نے نیتن یاہو کے اس دورے کے مختلف پہلوؤں پر تنقید کرتے ہوئے ان سکیورٹی انتباہات پر توجہ مرکوز کی جن کے باعث ان کے دورے کا دورانیہ کم کیا گیا، جنگ کے بعد کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے وژن کے فقدان اور اس کے صیہونی حکومت کے بین الاقوامی تعلقات پر اثرات کو بھی اجاگر کیا۔
ٹائمز آف اسرائیل نے نشاندہی کی کہ نیتن یاہو کی یہ تقریر اسرائیل میں انتخابات سے چند ہفتے قبل ہوئی اور اسے اس انداز میں ترتیب دیا گیا تھا کہ سیاسی میدان میں دوبارہ پہل حاصل کرنے اور خود کو ’’دنیا کے مقابلے میں اسرائیل کا واحد محافظ‘‘ پیش کرنے کی نیتن یاہو کی ضرورت سے ہم آہنگ ہو، تاکہ انتخابی معرکے کو ان کی شخصیت اور قیادت کے گرد مرکوز کیا جا سکے۔
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