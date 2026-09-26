اسرائیلی پولیس انتخابات کے بعد بدامنی کے خدشے سے پریشان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی پولیس خود کو بڑے پیمانے پر ہنگاموں، انتخابات کے نتائج کو مسترد کیے جانے اور مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی حکومتی مراکز پر حملے کی کوشش جیسے ممکنہ حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کر رہی ہے۔
صہیونی اخبار یدیعوت آحارنوت نے بتایا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے ان ممکنہ حالات کی بنیاد پر دو مشقیں کی ہیں اور اسرائیلی حکومتی مراکز کی حفاظت کے لیے سکیورٹی اقدامات مزید سخت کیے جا رہے ہیں۔
مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے میں اسرائیلی پولیس کے کمانڈر آوشالوم پلد نے کہا کہ ان میں سے ایک منظرنامہ جنوری 2021 میں امریکی کانگریس کی عمارت پر ہونے والے حملے سے مشابہ ہے۔ انہوں نے موجودہ حالات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیلی پولیس کی تشویش صرف ووٹنگ کے دن تک محدود نہیں ہے بلکہ سکیورٹی ادارے اس امکان کو بھی مدنظر رکھ رہے ہیں کہ انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد سیاسی اختلافات سڑکوں پر تشدد میں تبدیل ہوسکتے ہیں۔
پلد نے مسجد اقصیٰ کے احاطے کو بھی ایک حساس اور تشویش ناک مقام قرار دیا اور کہا کہ موجودہ پالیسیوں میں کسی بھی تبدیلی، بالخصوص مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے داخلے سے متعلق فیصلوں کے لیے اعلیٰ سیاسی سطح پر فیصلہ سازی اور سکیورٹی صورتحال کا محتاط جائزہ ضروری ہوگا۔
اسرائیلی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ اگر احتجاج پرتشدد ہوگیا تو وہ امن و امان برقرار رکھنے اور اسرائیلی حکومتی اداروں کے تحفظ کے لیے کارروائی کرے گی۔
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