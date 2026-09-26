صنعاء سے نجف تک مزاحمت کا محاذ ایک ہے، مشیر رہبر انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں ڈاکٹر ولایتی نے کہا کہ دشمن میدان میں اپنی شکست کا ازالہ کرنے کے لیے ’’متحدہ محاذ‘‘ کو اندر سے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آج نجف میں اس تقسیم کا مظاہرہ ہوا اور وہ ہوائی اڈہ بند کر دیا گیا جو امیرالمؤمنینؑ کے زائرین کے لیے آمد کا اہم دروازہ تھا۔
انہوں نے عراق کے وزیرِ اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب الزیدی، قانونی جواز واشنگٹن سے نہیں آتا؛ یہ نجف کی سرزمین اور شہداء کے خون سے حاصل ہوتا ہے۔
ولایتی نے مزید کہا کہ ’’الاطار‘‘ وہ سیاسی ڈھانچہ ہے جو مزاحمت کے اعتماد اور شہداء کے خون سے مضبوط ہوا، لیکن آج اس کی خاموشی اقتدار کی دیوار پر ایک خالی چوکھٹے کی مانند ہے۔ تاہم، جو محاذ خون کے رشتے سے جڑے ہوں، انہیں سازش کے ذریعے ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے زور دے کر کہا: "صنعا سے نجف تک مزاحمت کا محاذ ایک ہے۔"
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