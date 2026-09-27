سپاہ پاسداران کے زیرِ قبضہ امریکی آبدوز «REMUS 600» کیا ہے؟

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، «REMUS 600» جسے آج سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ نے قبضے میں لیا، ایک جدید اور بغیر پائلٹ امریکی جدید ٹیکنالوجی سے لیس آبدوز ہے، جسے زیرِآب جاسوسی، سمندر کی تہہ کی نقشہ سازی، بارودی سرنگوں کی تلاش و درجہ بندی، ماحولیاتی معلومات جمع کرنے اور زیرِآب اہداف کی تلاش کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
یہ آبدوز تقریباً ۶۰۰ میٹر کی گہرائی تک کام کر سکتی ہے اور انرشیل نیویگیشن، DVL نظام، صوتی نیویگیشن اور سطح پر آنے کے وقت GPS کی مدد سے اپنے زیادہ تر مشن آپریٹر کے ساتھ مستقل رابطے کے بغیر خود مختاری سے انجام دے سکتی ہے۔ اس میں سائیڈ اسکین سونار، درست ماحولیاتی سینسرز اور ڈیٹا ریکارڈ کرنے والے نظام اہم صلاحیتوں میں شامل ہیں۔
سپاہ پاسداران کی بحریہ کے قبضے میں غنیمت کے طور پر آنے والا ڈرون بھی اسی ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتا ہے اور اب اس فورس کے ماہرین کے پاس ہے۔
اس قبضے کی اہمیت صرف خود اس نظام تک محدود نہیں؛ اس کی مشن میموری، ریکارڈ شدہ راستے، سونار ڈیٹا، تلاش کا طریقہ، نیویگیشن کی ترتیبات اور سافٹ ویئر کی تشکیل آبنائے ہرمز میں امریکی بغیر پائلٹ زیرِآبی نظاموں کی سرگرمیوں کی ایک واضح تصویر پیش کر سکتی ہے اور ان نظاموں کی حکمتِ عملی، معلومات جمع کرنے کے طریقہ کار اور عملیاتی نمونوں کو سمجھنے کے حوالے سے قابلِ ذکر معلوماتی اہمیت رکھتی ہے۔
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