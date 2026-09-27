مقبوضہ فلسطین کے کئی شہروں میں نتن یاہو کے خلاف مظاہرے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، گذشتہ رات مقبوضہ علاقوں کے کئی شہروں میں ہزاروں اسرائیلیوں نے نیتن یاہو اور ان کی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کیے۔
مظاہرین حیفا اور تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں جمع ہوئے۔ تل ابیب کے مرکز میں واقع ہبیما اسکوائر میں بھی بڑی تعداد میں افراد نے احتجاج کیا اور حکومت کی تبدیلی اور سیاسی و سکیورٹی ناکامیوں پر جواب دہی کے مطالبات پر مبنی نعرے لگائے۔
ہبیما اسکوائر میں ہونے والے مظاہرے کے انعقاد میں متعدد سیاسی و سماجی تحریکوں اور انجمنوں نے حصہ لیا۔
مظاہرے کے دوران ریزرو فورسز کے میجر جنرل گائے تزور نے کہا کہ موجودہ مرحلے میں انتخابات سے قبل ووٹرز کے رجحانات پر اثر انداز ہونے کی کوششیں جاری ہیں۔
یدیعوت احارونوت کی ویب سائٹ کے مطابق، انہوں نے کہا کہ ان دنوں ایک چھوٹا سا طبقہ موجود ہے جسے شاید صورتحال بدلنے کے لیے صرف ایک معمولی تحریک کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کو درست سمت میں لے جانے کی ہر کوشش قابل قدر ہے۔
دریں اثنا نہریا، کابری، تسیماح، نہلال، عمیعاد چوراہے اور ہائی وے 6 کے اوپر واقع الیکیم پل سمیت دیگر علاقوں میں بھی اسی نوعیت کے مظاہرے کیے گئے۔
یہ احتجاج انتخابات کے وقت قریب آنے اور نیتن یاہو کے خلاف عوامی سرگرمیوں میں اضافے کے دوران ہوئے ہیں۔ مظاہروں کے منتظمین زیادہ سے زیادہ لوگوں کو احتجاج میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سکیورٹی معاملات پر حکومت پر دباؤ بڑھانے اور جوابدہی کے معاملے کو عوامی ایجنڈے میں نمایاں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
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