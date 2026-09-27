ایران پر حملے کی صورت میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں، آرمی ترجمان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل اکرمی نیا نے ملک کے خلاف ممکنہ امریکی حملوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی فوج دشمن کا پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکا خطے میں انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے اور ممکن ہے کہ وہ فوجی جارحیت کا سہارا لے، تاہم ایرانی فوج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل آمادگی رکھتی ہے۔
ایرانی فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ مغربی ایشیا سے امریکا کو نکالنے سے خطے میں زیادہ امن و سلامتی قائم ہوگی۔ امریکا کی ترجیح خطے کے مسلم ممالک کے مفادات کا تحفظ نہیں بلکہ اسرائیلی حکومت کی سلامتی کو یقینی بنانا اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔
بریگیڈیئر جنرل اکرمی نیا نے مزید بتایا کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام نے دشمن کی 25 ہزار فضائی کارروائیوں کو ناکام بنایا ہے۔ دشمن کی جارحیت کے صرف ڈھائی گھنٹے بعد ایرانی فضائیہ نے بھرپور جواب دیا۔
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