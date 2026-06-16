ایرانی مسلح افواج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیاری اور چوکسی کے ساتھ سرگرم ہیں، فوجی ترجمان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نیا نے کہا ہے کہ حالیہ جنگوں کے بعد بھی ایران کی مسلح افواج مکمل تیاری، چوکسی اور بھرپور آگاہی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہی ہیں اور ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جون 2025 کی بارہ روزہ جنگ اور ایران پر مسلط کی گئی حالیہ چالیس روزہ امریکہ-اسرائیل جارحیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت وسیع منصوبہ بندی اور عسکری صلاحیتوں کے باوجود اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔
انہوں نے کہا کہ ان تجربات نے ایرانی مسلح افواج کے اعتماد میں اضافہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ شدید دباؤ کے باوجود دشمن کو اپنے اہداف حاصل کرنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔
بریگیڈیئر جنرل اکرمی نیا کے مطابق ان تنازعات کا ایک اہم نتیجہ مسلح افواج کے مختلف شعبوں کے درمیان عملی ہم آہنگی اور تعاون میں اضافہ ہے، جس سے فوجی کارکردگی اور تیاری مزید مؤثر ہوئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ جنگ کے دوران بھی دفاعی سازوسامان کی مقامی پیداوار جاری رہی، جس کے نتیجے میں مزید جدید میزائلوں اور نئی نسل کے ڈرونز کو عملی طور پر استعمال میں لایا گیا۔
فوجی ترجمان نے کہا کہ سفارتی عمل کی حمایت کے ساتھ ساتھ عسکری تیاری بھی پوری قوت سے جاری ہے اور تمام اقدامات ایک مشترکہ قومی حکمت عملی کے تحت فوجی اور سفارتی محاذوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی سے آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔
انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایرانی مسلح افواج مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے دوران اور مستقبل کے کسی بھی معاہدے کے بعد بھی ایران کی سلامتی، خودمختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کا فریضہ انجام دیتی رہیں گی۔ ان کے بقول، مسلح افواج کھلی آنکھوں اور ٹریگر پر ہاتھ رکھے، رہبر معظم انقلاب اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کی قیادت میں مکمل چوکسی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔
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