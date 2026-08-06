اربعین محض ایک مذہبی تقریب نہیں/ اربعین ایک کثیرالجہتی سماجی حقیقت بن چکا ہے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اربعین کا عظیم الشان اجتماع اور دنیا کے مختلف گوشوں سے لاکھوں عاشقانِ اہلِ بیتؑ کا کربلا کی جانب پیدل سفر، محض کسی مذہبی مناسبت کی یاد منانے تک محدود نہیں۔ یہ ایک ایسا منفرد اور ہمہ جہت واقعہ ہے جس کے اندر ثقافتی، فکری، تربیتی، انسانی اور تہذیبی پہلوؤں کی متعدد نمایاں اور پوشیدہ پرتیں موجود ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں اس عظیم اجتماع نے دنیا بھر کے دانشوروں، محققین اور ماہرینِ سماجیات کی خصوصی توجہ حاصل کی ہے۔
یہ اجتماع اپنی نوعیت میں عالمِ اسلام کے لیے نرم قوت (Soft Power) کا ایک بڑا اور مؤثر سرچشمہ بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور بالخصوص مکتبِ تشیع کے مخالف حلقے اس کے خلاف مختلف قسم کی دشمنی، پروپیگنڈا مہمات اور شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ درحقیقت مخالفین اسلام اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اربعین کا یہ کروڑوں افراد پر مشتمل اجتماع غیرمعمولی ثقافتی اور سماجی طاقت پیدا کرتا ہے، اسی لیے وہ اس کی اہمیت اور مشروعیت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اسی موضوع پر ہم نے الٰہیات اور اسلامی معارف کے محقق اور سیستان یونیورسٹی کے رکنِ علمی بورڈ ڈاکٹر ہادی زینی ملکآباد سے گفتگو کی تاکہ اربعین حسینی کے مختلف انسانی، سماجی اور تہذیبی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا سکے۔
ہر سال اربعین کے موقع پر دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں افراد عراق کا رخ کرتے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے انسانی اجتماعات میں سے ایک اجتماع تشکیل پاتا ہے۔ آپ کے خیال میں کون سے عوامل ہیں جنہوں نے اربعین کو ایک مذہبی مناسبت سے آگے بڑھا کر ایک سماجی اور ثقافتی مظہر بنا دیا ہے؟
اگر ہم اربعین کو صرف ایک مذہبی رسم یا تقریب سمجھیں تو درحقیقت ہم اس کی بہت سی صلاحیتوں اور اثرات کو نظر انداز کر رہے ہوں گے۔ آج اربعین ایک کثیرالجہتی سماجی حقیقت بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں دینی، ثقافتی، سماجی، انسانی اور حتیٰ کہ اقتصادی پہلو بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
مختلف قومیتوں، زبانوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد ایک مشترکہ مقصد اور راستے پر اکٹھے سفر کرتے ہیں، اور یہی امر اسے دنیا کے منفرد ترین انسانی تجربات میں شامل کرتا ہے۔
آج کی دنیا میں جہاں بہت سے معاشرے تنہائی، سماجی روابط میں کمی اور بڑھتی ہوئی انفرادیت پسندی جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اربعین اجتماعی زندگی کا ایک مختلف اور مثبت نمونہ پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا نمونہ جس میں تعاون، ایثار، باہمی احترام اور ہمدردی بنیادی اقدار کی حیثیت رکھتے ہیں۔
اسی لیے بہت سے ماہرینِ سماجیات اربعین کو صرف ایک مذہبی تقریب نہیں بلکہ سماجی سرمائے کی تشکیل اور اس کی تجدید کا ایک عظیم میدان قرار دیتے ہیں۔
آپ نے سماجی سرمائے (Social Capital) کا ذکر کیا۔ یہ تصور ایرانی معاشرے سے کس طرح جڑا ہوا ہے؟
سماجی سرمایہ دراصل کسی معاشرے کے افراد کے درمیان موجود اعتماد، تعاون اور باہمی وابستگی کے احساس کا نام ہے۔ جتنا زیادہ سماجی سرمایہ ہوگا، اتنا ہی آسانی کے ساتھ معاشی، ثقافتی اور حتیٰ کہ سیاسی مسائل کا حل ممکن ہوگا۔
اربعین ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جہاں لوگ اپنی سماجی حیثیت، آمدنی، تعلیم یا پیشے سے قطع نظر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں اور ایک مشترکہ تجربے میں شریک ہوتے ہیں۔ یہی مشترکہ تجربہ اعتماد، اخوت اور اجتماعی وابستگی کے احساس کو مضبوط بناتا ہے۔
ایرانی معاشرے کے لیے، جو مختلف معاشی، سیاسی اور میڈیا کے دباؤ کا سامنا کرتا رہا ہے، اس سماجی سرمائے کا تحفظ اور اس میں اضافہ غیرمعمولی اہمیت رکھتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس کے افراد یہ محسوس کریں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، بحرانوں اور مشکلات کا مقابلہ بھی زیادہ مؤثر انداز میں کر سکتا ہے۔میں باقی انٹرویو کا مکمل اردو ترجمہ بھی اسی انداز اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھ سکتا ہوں۔
اربعین کا ایک اہم پہلو عراقی عوام کی میزبانی اور ایرانی و دیگر ممالک کے ہزاروں مواکب کی خدمات ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ منظر معاشرے کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے؟
میرا خیال ہے کہ اربعین کی سب سے خوبصورت تصویر یہی ثقافت خدمت ہے۔ پیادہ روی کے پورے راستے میں ایسے انسان نظر آتے ہیں جو کسی مادی منفعت یا ذاتی فائدے کی توقع کے بغیر دن رات زائرین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ کھانا تیار کرتے ہیں، رہائش کا انتظام کرتے ہیں، طبی سہولیات فراہم کرتے ہیں اور بعض اوقات صرف ایک مسکراہٹ یا ایک گلاس پانی کے ذریعے دوسروں کو سکون اور اطمینان کا احساس دلاتے ہیں۔
رضاکارانہ خدمت کا یہ جذبہ عالمِ اسلام کے قیمتی ترین ثقافتی سرمائے میں سے ایک ہے۔ ایرانی معاشرے کے لیے بھی یہ تجربہ نہایت اہم ہے کیونکہ یہ واضح کرتا ہے کہ عوامی شراکت اور رضاکارانہ سرگرمیاں سماجی مسائل کے حل میں کس قدر مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ خیراتی سرگرمیوں، جہادی گروہوں اور عوامی خدمت کے بہت سے اقدامات کی بنیاد بھی اسی فکر اور ثقافت پر استوار ہے۔
کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اربعین سماجی ذمہ داری کے احساس کی عملی تربیت بھی ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے۔ اربعین میں لوگ صرف خدمات حاصل کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ بہت سے افراد خود کو دوسروں کی مدد کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ کوئی زائر کسی دوسرے مسافر کی رہنمائی کرتا ہے، کوئی بزرگ افراد کا سامان اٹھاتا ہے اور کوئی بچوں یا کمزور افراد کی مدد کرتا ہے۔
بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال محسوس ہوتے ہیں لیکن اجتماعی سطح پر یہی رویے معاشرے میں ذمہ داری کے احساس کو فروغ دیتے ہیں۔ اگر یہی سوچ اربعین کے بعد بھی برقرار رہے تو اس کے اثرات محلوں، اسکولوں، جامعات، دفاتر اور گھریلو زندگی تک نمایاں طور پر نظر آ سکتے ہیں۔
بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اربعین قومی وحدت کو مضبوط بنانے میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟
جی ہاں، کیونکہ اس عظیم اجتماع میں معاشرے کے مختلف طبقات شریک ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں سے لے کر دور دراز دیہات تک، اساتذہ سے مزدوروں تک، نوجوانوں سے بزرگوں تک، سب ایک ہی راستے پر شانہ بشانہ سفر کرتے ہیں۔
یہ سماجی ہم نشینی بہت سی ذہنی دوریوں کو کم کرتی ہے۔ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگرچہ ان کی زندگی کے انداز یا ذاتی پسند و ناپسند مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ان کے درمیان گہری ثقافتی اور اعتقادی مشترکات موجود ہیں۔ یہی احساسِ اشتراک قومی یکجہتی کی بنیاد بنتا ہے اور جتنا یہ مضبوط ہوگا، معاشرہ مشکلات کا مقابلہ کرنے میں اتنا ہی زیادہ طاقتور ثابت ہوگا۔
بعض تجزیہ نگار اربعین کو عوامی سفارت کاری (Public Diplomacy) کی ایک کامیاب مثال قرار دیتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
یہ تعبیر مکمل طور پر درست اور قابل دفاع ہے۔ قوموں کے درمیان تعلقات صرف سرکاری معاہدوں یا سیاسی مذاکرات کے ذریعے قائم نہیں ہوتے، بلکہ عوامی روابط بعض اوقات کہیں زیادہ گہرے اور پائیدار اثرات مرتب کرتے ہیں۔
اربعین کے دوران لاکھوں ایرانی زائرین جب عراقی عوام کے ساتھ براہِ راست رابطے میں آتے ہیں تو وہ درحقیقت اپنے ملک کے ثقافتی سفیر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح عراقی عوام کی میزبانی اور مہمان نوازی بھی زائرین کے ذہنوں میں عراق کا ایک مثبت اور خوشگوار تصور پیدا کرتی ہے۔
یہ براہِ راست روابط غلط فہمیوں کو کم کرتے ہیں اور باہمی شناخت و فہم کو فروغ دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں، جب میڈیا وار اور بیانیہ سازی انتہائی اہمیت اختیار کر چکی ہے، اس قسم کے عوامی تعلقات اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن عناصر دوست اقوام کے درمیان اختلاف اور دوری پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔
اس عظیم اجتماع میں نوجوان نسل کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
نوجوانوں کو سب سے زیادہ ایسے تجربات کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی شناخت اور شخصیت کی تشکیل میں کردار ادا کریں، اور اربعین انہی تجربات میں سے ایک اہم تجربہ ہے۔
اس سفر میں نوجوان صرف ایک زائر نہیں ہوتا بلکہ وہ صبر، نظم و ضبط، تعاون، مشکلات برداشت کرنے، دوسروں کے احترام اور سماجی ذمہ داری جیسے عملی اسباق سیکھتا ہے۔
بہت سے نوجوان اربعین سے واپس آ کر رضاکارانہ سرگرمیوں، ضرورت مندوں کی مدد اور ثقافتی و سماجی خدمات میں زیادہ دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ اگر اس تجربے کے ساتھ مناسب تربیت اور فکری رہنمائی بھی شامل ہو تو اس کے اثرات نئی نسل کی شخصیت پر طویل المدت ثابت ہو سکتے ہیں۔
خانوادگی شکل میں بڑی تعداد بھی اربعین میں شریک ہوتی ہے۔ اس کے خاندانی نظام پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
خاندانی سفر، خصوصاً جب وہ کسی معنوی اور روحانی مقصد کے لیے ہوں، افراد کے درمیان جذباتی تعلقات کو مضبوط بنانے کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔
اس سفر کے دوران خاندان کے افراد ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہیں، مسائل کو باہمی تعاون سے حل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اس سے ایسی یادیں جنم لیتی ہیں جو طویل عرصے تک خاندان کو جوڑے رکھتی ہیں۔
آج کے دور میں جب جدید طرزِ زندگی نے بعض اوقات خاندانوں کے درمیان گہرے مکالمے اور باہمی قربت کے مواقع محدود کر دیے ہیں، اربعین جیسے مشترکہ تجربات خصوصی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اربعین کا اصل اثر سفر کے اختتام کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ کیا آپ اس نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہیں؟
بالکل۔ کسی بھی ثقافتی اور تربیتی تجربے کی حقیقی قدر اس وقت سامنے آتی ہے جب اس کے اثرات انسان کے روزمرہ طرزِ عمل میں نمایاں ہوں۔ اگر کوئی شخص اربعین سے واپس آ کر زیادہ قانون پسند بن جائے، دوسروں کے حقوق کا زیادہ احترام کرے، اپنے پڑوسی یا ساتھی کے مسائل کے بارے میں زیادہ حساس ہو اور سماجی سرگرمیوں میں زیادہ حصہ لینے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اربعین کا پیغام اس کی زندگی میں عملی صورت اختیار کر چکا ہے۔
اسی لیے اربعین کو صرف چند دنوں کی پیادہ روی تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اخلاقی، فکری اور سماجی تبدیلی کا نقطۂ آغاز بن سکتا ہے۔ اگر اس کے اثرات سفر کے بعد بھی جاری رہیں تو اربعین اپنے حقیقی مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔
موجودہ حالات میں جبکہ معاشرہ مختلف مسائل اور چیلنجز سے دوچار ہے، اربعین ایران کے مستقبل کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے؟
اربعین کا سب سے اہم پیغام امید، یکجہتی اور باہمی تعاون ہے۔ جو معاشرہ اپنے سماجی سرمائے کو محفوظ رکھنے، عوامی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے اور اجتماعی شرکت کی ثقافت کو فروغ دینے میں کامیاب ہو جائے، وہ مشکلات کا مقابلہ بھی زیادہ قوت کے ساتھ کر سکتا ہے۔
اربعین ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ بہت سے مسائل محاذ آرائی، بداعتمادی اور اختلاف کے بجائے ہمدردی، تعاون اور باہمی اعتماد کے ذریعے زیادہ مؤثر انداز میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ محض ایک اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ ایک عملی تجربہ ہے جسے ہر سال لاکھوں افراد اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔
اگر آپ اختتام پر ایرانی معاشرے کے لیے اربعین کی سب سے بڑی کامیابی کو ایک جامع جملے میں بیان کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟
میرے نزدیک اربعین ایران میں سماجی ہم آہنگی اور اجتماعی یکجہتی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم ترین ثقافتی موقع ہے۔ یہ عظیم اجتماع خدمت، ایثار، نوع دوستی، ذمہ داری، صبر، باہمی احترام، نظم و ضبط، شراکت اور اعتماد جیسی انسانی اقدار کو وسیع پیمانے پر نمایاں کرتا ہے۔
ایسا معاشرہ جس میں یہ اقدار مضبوط ہوں، وہ صرف ثقافتی میدان میں ہی نہیں بلکہ اقتصادی، سماجی اور انتظامی شعبوں میں بھی زیادہ کامیاب ثابت ہوتا ہے۔
اربعین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی قوم کی حقیقی طاقت صرف اس کے مادی وسائل میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اصل سرمایہ وہ انسان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔
اگر اربعین کی یہ روح، جو کربلا کے راستوں میں دکھائی دیتی ہے، روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے تو یہ اس عظیم اجتماع کی سب سے بڑی سماجی اور ثقافتی کامیابی ہوگی۔ ایسی کامیابی جو ایک زیادہ متحد، ذمہ دار، پُرامید اور ہمدرد معاشرے کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔
اربعین درحقیقت صرف ایک مذہبی مناسبت نہیں بلکہ ایک زندہ سماجی درسگاہ ہے؛ ایک ایسا انسانی مکتب جہاں لاکھوں لوگ محبت، خدمت، اخوت، صبر اور اجتماعی ذمہ داری کے عملی اسباق سیکھتے ہیں۔ یہی وہ سرمایہ ہے جو کسی بھی قوم کے مستقبل کو م ضبوط، مستحکم اور روشن بنا سکتا ہے۔
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