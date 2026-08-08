ایران جنگ سے امریکہ کی ساکھ کا بحران مزید گہرا، چھ ماہ بعد بھی واشنگٹن اپنے اہداف حاصل نہ کرسکا

مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: ایران کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شروع کی گئی جنگ کا بنیادی مقصد خطے کے تزویراتی توازن کو تبدیل کرنا اور اسلامی جمہوری ایران کو اس کے علاقائی اور جوہری مؤقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا تھا، تاہم چھ ماہ کی مسلسل کشیدگی اور فوجی کارروائیوں کے بعد بھی واشنگٹن اپنے اعلان کردہ اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکا۔
ابتدائی طور پر جس جنگ کو ایک محدود اور مختصر فوجی کارروائی کے طور پر پیش کیا گیا تھا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ایک پیچیدہ تزویراتی بحران میں تبدیل ہوگئی ہے۔ اس دوران نہ صرف ایران اپنے بنیادی مؤقف پر قائم رہا بلکہ جنگ کے طویل ہونے سے امریکہ کو سیاسی، عسکری اور سفارتی سطح پر اضافی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔
حالیہ چھ ماہ کی سیاسی اور فوجی صورت حال اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ محض فوجی برتری اور جدید ہتھیاروں کے استعمال سے کسی ایسے ملک کی تزویراتی سمت تبدیل نہیں کی جاسکتی جو طویل عرصے تک دباؤ برداشت کرنے اور متبادل حکمت عملی اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایران کے معاملے میں بھی امریکی حکمت عملی کو اسی چیلنج کا سامنا ہے۔
زیادہ سے زیادہ دباؤ کی حکمت عملی اور اس کے محدود نتائج
جنگ کے ابتدائی دنوں میں وائٹ ہاؤس کی حکمت عملی بنیادی طور پر دو ستونوں پر قائم تھی: ایک جانب ایران پر ’’زیادہ سے زیادہ دباؤ‘‘ برقرار رکھنا اور دوسری جانب فوری فوجی کارروائی کی دھمکی دے کر تہران کو مذاکرات کی میز پر اپنی شرائط کے مطابق لانے کی کوشش کرنا۔
امریکی حکمت عملی کا ایک اہم مقصد خطے میں موجود اپنے اتحادیوں کو یہ یقین دلانا بھی تھا کہ واشنگٹن اب بھی مشرق وسطیٰ میں فیصلہ کن عسکری طاقت رکھتا ہے اور کسی بھی خطرے کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم جنگ کے طویل ہونے کے ساتھ ساتھ اس حکمت عملی کے کئی مفروضے کمزور پڑتے دکھائی دیے۔
واشنگٹن کو توقع تھی کہ شدید اقتصادی اور فوجی دباؤ کے نتیجے میں ایران کی داخلی صورتحال تیزی سے متاثر ہوگی اور اس کے بعد تہران اپنے علاقائی اور جوہری مؤقف میں لچک پیدا کرنے پر مجبور ہوجائے گا۔ لیکن طویل تنازع نے اس اندازے کو پوری طرح درست ثابت نہیں کیا۔
ایران نے شدید دباؤ کے باوجود اپنی بنیادی پالیسیوں میں نمایاں پسپائی اختیار نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مختلف سیاسی، اقتصادی اور تزویراتی ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے جنگ کے اثرات کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ یہی صورت حال امریکی فیصلہ سازوں کے لیے اس جنگ کو ایک مختصر فوجی مہم کے بجائے طویل المدتی تزویراتی مسئلہ بناتی جارہی ہے۔
ایران کی مزاحمت اور امریکہ پر عسکری دباؤ
ایران کے خلاف جنگ کے طول پکڑنے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ تہران نے روایتی فوجی برتری کے مقابلے میں غیر متناسب اور متبادل ذرائع سے دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ ایران نے اپنے علاقائی روابط، دفاعی صلاحیتوں اور غیر متناسب جنگی حربوں کے ذریعے امریکی افواج اور اس کے اتحادیوں کے لیے جنگ کی لاگت میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے۔
ابتدائی امریکی اندازوں میں یہ تصور نمایاں تھا کہ اقتصادی دباؤ اور مسلسل فوجی کارروائی ایران کی مزاحمت کو کمزور کردے گی، تاہم عملی صورت حال اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ثابت ہوئی۔ ایران نہ صرف اپنے بنیادی مؤقف پر قائم رہا بلکہ مختلف محاذوں پر دباؤ کا جواب دینے کی صلاحیت بھی برقرار رکھی۔
اسی دوران امریکی فوج کے لیے طویل جنگ نے اسلحے، جدید جنگی سازوسامان اور بالخصوص بعض اہم درست نشانہ بنانے والے ہتھیاروں کے ذخائر کے حوالے سے نئے سوالات پیدا کیے ہیں۔ فراہم کردہ تجزیے کے مطابق پینٹاگون کی بعض خفیہ رپورٹس میں اہم ہتھیاروں اور درست نشانہ بنانے والے گولہ بارود کے ذخائر میں نمایاں کمی کی نشاندہی کی گئی ہے۔
اگر یہ صورت حال برقرار رہتی ہے تو واشنگٹن کے لیے بیک وقت متعدد محاذوں پر طویل فوجی کارروائیاں جاری رکھنا مزید مشکل ہوسکتا ہے۔ اس کا اثر صرف موجودہ جنگ تک محدود نہیں ہوگا بلکہ امریکہ کی مجموعی عالمی عسکری منصوبہ بندی اور مختلف خطوں میں اس کی فوجی موجودگی پر بھی پڑ سکتا ہے۔
جنگ کا پھیلتا دائرہ اور امریکہ کی عالمی ساکھ
ایران جنگ کا سب سے اہم نتیجہ محض میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ اس کے اثرات امریکہ کی عالمی ساکھ اور اس کے اتحادیوں کے اعتماد تک پھیل رہے ہیں۔ واشنگٹن نے برسوں سے اپنی عالمی طاقت کا بڑا حصہ فوجی برتری، اتحادی نظام اور اپنی فیصلہ کن کارروائی کی صلاحیت کے تصور پر قائم رکھا ہے۔ تاہم اگر ایک محدود اور فیصلہ کن کارروائی کے طور پر شروع ہونے والی جنگ طویل تنازع میں تبدیل ہوجائے تو یہ تصور خود سوالیہ نشان بن سکتا ہے۔
امریکی حکمت عملی کی ناکامی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ فوجی طاقت کے استعمال کے باوجود مطلوبہ سیاسی نتائج حاصل نہیں ہوسکے۔ کسی بھی جنگ میں عسکری کامیابی اس وقت تک مکمل سیاسی کامیابی میں تبدیل نہیں ہوتی جب تک مخالف فریق اپنے بنیادی تزویراتی فیصلوں پر نظرثانی نہ کرے۔ ایران کے معاملے میں اب تک ایسا واضح طور پر دکھائی نہیں دیتا۔
اس صورت حال سے امریکہ کے مخالفین کو یہ پیغام بھی مل سکتا ہے کہ واشنگٹن کی فوجی طاقت اگرچہ اب بھی غیر معمولی ہے، لیکن اس طاقت کو سیاسی اہداف کے حصول میں تبدیل کرنا پہلے کی نسبت زیادہ پیچیدہ ہوگیا ہے۔ دوسری جانب امریکی اتحادی بھی اس بات پر غور کرنے پر مجبور ہوسکتے ہیں کہ مستقبل کے بحرانوں میں واشنگٹن کس حد تک طویل المدتی عسکری اور سیاسی ضمانت فراہم کرسکتا ہے۔
یوں چھ ماہ پر محیط جنگ امریکہ کے لیے صرف ایک فوجی محاذ نہیں رہی بلکہ یہ اس کی تزویراتی ساکھ، سفارتی اثر و رسوخ اور عالمی قیادت کے دعوے کا بھی امتحان بن چکی ہے۔ اگر واشنگٹن ایران کے خلاف جنگ کو اپنے مطلوبہ سیاسی نتیجے تک پہنچائے بغیر مزید طول دیتا ہے تو اس کے لیے جنگ کے مالی اور عسکری اخراجات کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر اعتبار کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے۔
موجودہ صورت حال اس حقیقت کو نمایاں کرتی ہے کہ اکیلی فوجی طاقت کسی پیچیدہ جغرافیائی و سیاسی بحران کا مستقل حل فراہم نہیں کرسکتی۔ ایران کے خلاف جاری تنازع نے دکھا دیا ہے کہ کسی ملک کی سیاسی خواہش، علاقائی روابط، مزاحمتی صلاحیت اور طویل المدتی حکمت عملی کو نظر انداز کرکے صرف عسکری دباؤ کے ذریعے تیز رفتار کامیابی حاصل کرنے کی کوشش غیر متوقع نتائج پیدا کرسکتی ہے۔
چنانچہ چھ ماہ بعد ایران جنگ امریکہ کے لیے ایک ایسے تزویراتی چیلنج کی شکل اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ صرف جنگ کی لاگت ہی نہیں بڑھ رہی بلکہ واشنگٹن کی عالمی ساکھ اور اس کی طاقت کے بارے میں قائم تصورات بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔
امریکی اعتبار کو جنگ سے زیادہ اعتماد کا بحران درپیش
ایران جنگ کے طویل ہونے سے امریکہ کو صرف فوجی اور مالی نقصانات کا سامنا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرا بحران اس کی عالمی ساکھ اور قابل اعتماد طاقت ہونے کے تصور کو لاحق ہوگیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اکیسویں صدی کی جنگوں میں محض فوجی طاقت فیصلہ کن عنصر نہیں رہی، بلکہ اتحادیوں اور حریفوں کا کسی طاقت کی سیاسی ارادے، بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت اور اپنے وعدوں پر قائم رہنے کے بارے میں تاثر بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔
امریکی اتحادیوں میں یہ سوال شدت اختیار کررہا ہے کہ کیا واشنگٹن اب بھی ایک مؤثر اور قابل اعتماد سکیورٹی ضامن کا کردار ادا کرسکتا ہے؟ ایران کے ساتھ چھ ماہ سے جاری جنگ نے یہ واضح کیا ہے کہ امریکہ اگرچہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت ہے، تاہم اس کی فوجی برتری لازماً سیاسی اور تزویراتی اہداف کے حصول کی ضمانت نہیں بنتی۔
سابق سربراہ چیتھم ہاؤس رابن نیبلٹ کے مطابق ایران جنگ نے واشنگٹن کے شراکت داروں کو دو واضح پیغامات دیے ہیں؛ ایک یہ کہ امریکہ کی طاقتور فوج بھی ایران جیسے پُرعزم ملک کی سیاسی مزاحمت کو آسانی سے ختم نہیں کرسکتی، اور دوسرا یہ کہ علاقائی تنازعات میں امریکہ کا ساتھ دینے کی تزویراتی قیمت بعض اتحادی ممالک کے لیے اس کے فوائد سے زیادہ ہوسکتی ہے۔
خلیج فارس میں امریکی ضمانت پر سوالات
ایران جنگ نے خلیج فارس کے عرب ممالک کے لیے بھی امریکی سکیورٹی ضمانتوں پر نئے سوالات پیدا کردیئے ہیں۔ یہ ممالک طویل عرصے سے سمندری اور فضائی تحفظ کے لیے واشنگٹن کی عسکری موجودگی پر انحصار کرتے آئے ہیں، تاہم موجودہ جنگ نے اس انحصار کی حدود نمایاں کردی ہیں۔
امریکی بحری طاقت کی خطے میں موجودگی کے باوجود ایران آبنائے ہرمز میں اپنا مؤثر کردار برقرار رکھے ہوئے ہے۔ عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم اس آبی گزرگاہ میں تہران کا اثر و رسوخ اس بات کا مظہر سمجھا جارہا ہے کہ براہ راست ایران۔امریکہ تصادم کی صورت میں واشنگٹن کے لیے سمندری راستوں اور توانائی کی روانی کو مکمل طور پر یقینی بنانا آسان نہیں۔
اس صورت حال نے بعض خلیج فارس کے ممالک کو اپنی علاقائی پالیسیوں پر نظرثانی اور سکیورٹی شراکت داری میں تنوع پیدا کرنے کی طرف مائل کیا ہے۔ تہران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے اور آزادانہ سفارتی راستے اختیار کرنے کی کوششیں اسی بدلتے ہوئے رجحان کا حصہ قرار دی جارہی ہیں۔ یوں خطے میں وہ پرانا تصور کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے جس کے تحت ممالک کو واشنگٹن کے ساتھ مکمل وابستگی یا اس کے مخالف صف میں کھڑے ہونے میں سے ایک راستہ اختیار کرنا تھا۔
یورپ میں واشنگٹن کی پالیسی پر بے اعتمادی
ایران جنگ نے یورپ میں بھی امریکہ کی خارجہ پالیسی اور اس کی طویل المدتی تزویراتی وابستگیوں کے بارے میں بحث کو تیز کردیا ہے۔ بعض یورپی ممالک پہلے ہی ٹرمپ کی ایران پالیسی اور جوہری معاہدے سے متعلق ان کے سخت مؤقف سے اختلاف رکھتے تھے، تاہم طویل جنگ اور اس سے پیدا ہونے والے تعطل نے ان خدشات کو مزید تقویت دی ہے۔
یورپی دارالحکومتوں میں بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ ایران جیسے مضبوط فوجی اور علاقائی ملک کے خلاف اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کرسکتا تو بڑے عالمی بحرانوں میں اس کے سکیورٹی وعدوں کی عملی حیثیت کیا ہوگی؟ بالخصوص یوکرین اور مشرقی ایشیا جیسے حساس محاذوں پر واشنگٹن کی ساکھ اور اس کے اتحادیوں کو دی جانے والی سکیورٹی ضمانتوں کے بارے میں یہ سوال مزید اہمیت اختیار کرجاتا ہے۔
یہ صورت حال امریکی طاقت کے دو بنیادی ستونوں، یعنی ڈیٹرنس اور اعتماد، کو براہ راست متاثر کرسکتی ہے۔ اگر اتحادی ممالک یہ محسوس کرنے لگیں کہ واشنگٹن کسی بڑے بحران میں اپنے وعدوں کو مؤثر طریقے سے عملی جامہ نہیں پہنا سکتا تو وہ قدرتی طور پر اپنی سکیورٹی پالیسیوں میں متبادل راستے تلاش کریں گے۔
واشنگٹن کے لیے اصل تشویش اب صرف فوجی اڈوں کو پہنچنے والے نقصان یا جانی نقصانات تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کا مرکز امریکی اتحادوں کے مستقبل اور عالمی اعتبار پر منتقل ہوگیا ہے۔ جنگ جاری رکھنے کی صورت میں بڑھتے مالی و عسکری اخراجات امریکہ کو ایک طویل جنگی دلدل کی طرف لے جاسکتے ہیں، جبکہ بغیر کسی واضح تزویراتی کامیابی کے پسپائی بھی اس کی ڈیٹرنس کے تصور کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
اسی لیے ایران جنگ کو محض ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ عالمی طاقت کے توازن میں ممکنہ تبدیلی کے تناظر میں بھی دیکھا جارہا ہے۔ اگر جنگ بے نتیجہ طویل ہوتی رہی تو امریکہ کے لیے سب سے بڑا نقصان شاید کسی میزائل یا جنگی طیارے کا نہیں بلکہ عالمی اعتماد کا مزید کمزور ہونا ہوگا؛ اور ایک سپر پاور کے لیے یہ نقصان کسی بھی عسکری نقصان سے کہیں زیادہ سنگین ثابت ہوسکتا ہے۔
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