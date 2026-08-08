  1. دنیا
8 اگست، 2026، 8:51 AM

بین الاقوامی مصنوعی ذہانت اولمپیاڈ؛ ایرانی طلباء نے 4 تمغے جیت لیے

بین الاقوامی مصنوعی ذہانت اولمپیاڈ؛ ایرانی طلباء نے 4 تمغے جیت لیے

قازقستان میں منعقدہ بین الاقوامی مصنوعی ذہانت اولمپیاڈ 2026 میں ایرانی طلباء نے 100 سے زائد ممالک کے 400 سے زیادہ شرکا کے درمیان ایک طلائی، دو چاندی اور ایک کانسی کا تمغہ حاصل کرکے نمایاں کامیابی حاصل کی۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی قومی مصنوعی ذہانت اولمپیاڈ ٹیم نے بین الاقوامی مصنوعی ذہانت اولمپیاڈ (IOAI 2026) کے تیسرے ایڈیشن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجموعی طور پر چار تمغے اپنے نام کرلیے۔

یہ عالمی مقابلہ 2 سے 7 اگست 2026 تک قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقد ہوا، جس میں دنیا بھر کے 100 سے زائد ممالک کی نمائندگی کرنے والے 400 سے زیادہ شرکا نے شرکت کی۔

مقابلے میں ایرانی طلبہ نے مصنوعی ذہانت کے میدان میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک طلائی، دو نقرئی اور ایک کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔

ایرانی ٹیم کے شایان رضازادہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلائی تمغہ حاصل کیا، جبکہ محمدرضا درویشی اور محمدامین نظام فر نے نقرئی تمغے اپنے نام کیے۔ ایرانی ٹیم کے ایک اور رکن مانی منجی پور نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔

News ID 1940598

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو