بین الاقوامی مصنوعی ذہانت اولمپیاڈ؛ ایرانی طلباء نے 4 تمغے جیت لیے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی قومی مصنوعی ذہانت اولمپیاڈ ٹیم نے بین الاقوامی مصنوعی ذہانت اولمپیاڈ (IOAI 2026) کے تیسرے ایڈیشن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجموعی طور پر چار تمغے اپنے نام کرلیے۔
یہ عالمی مقابلہ 2 سے 7 اگست 2026 تک قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقد ہوا، جس میں دنیا بھر کے 100 سے زائد ممالک کی نمائندگی کرنے والے 400 سے زیادہ شرکا نے شرکت کی۔
مقابلے میں ایرانی طلبہ نے مصنوعی ذہانت کے میدان میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک طلائی، دو نقرئی اور ایک کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔
ایرانی ٹیم کے شایان رضازادہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلائی تمغہ حاصل کیا، جبکہ محمدرضا درویشی اور محمدامین نظام فر نے نقرئی تمغے اپنے نام کیے۔ ایرانی ٹیم کے ایک اور رکن مانی منجی پور نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔
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