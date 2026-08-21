قم، امام حسن عسکریؑ کی شہادت پر سوگ؛ حرم کریمہ اہل بیتؑ میں عزاداری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امام حسن عسکریؑ کی شہادت کی مناسبت سے شہر مقدس قم سوگ اور عقیدت میں ڈوب گیا، جہاں حرم مطہر حضرت فاطمہ معصومہؑ، مسجد مقدس جمکران، مساجد اور عزاخانوں میں خصوصی مجالس عزا منعقد کی گئیں۔
شہادت کی مناسبت سے دن کے آغاز ہی سے حرم مطہر حضرت فاطمہ معصومہؑ کے صحن، شبستان اور رواق زائرین اور عزاداروں سے بھر گئے۔ زائرین اور مقامی شہریوں نے بارگاہِ کریمہ اہل بیتؑ میں حاضری دے کر مجالس عزا، مرثیہ خوانی اور سینہ زنی میں شرکت کی۔
ان مجالس میں امام حسن عسکریؑ کی سیرت، شخصیت اور دور امامت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ مقررین نے امام یازدہمؑ کی زندگی کے مشکل سیاسی و سماجی حالات بیان کرتے ہوئے صبر، استقامت، تدبر اور پیروانِ اہلِ بیتؑ کے درمیان امید کے تحفظ کو آپؑ کی نمایاں خصوصیات قرار دیا۔
علمائے کرام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امام حسن عسکریؑ کی سیرت آج کے پیچیدہ حالات میں اہل ایمان کے لیے رہنمائی کا اہم ذریعہ ہے اور معاشرتی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صبر، بصیرت اور تدبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔
حرمِ مطہر کے علاوہ دفتر رہبر معظم، مراجع عظام کے دفاتر، مساجد، اور قم کے معروف عزاخانوں میں بھی امام حسن عسکریؑ کی شہادت کی مناسبت سے مجالسِ عزا منعقد ہوئیں۔
گزشتہ شب بھی امام زمانہؑ کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکریؑ کی شب شہادت کے موقع پر مسجد جمکران میں خصوصی پروگرام منعقد ہوئے۔
قم کی مصلائے قدس میں بھی نماز جمعہ سے قبل امام حسن عسکریؑ کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی مجلس عزا منعقد ہوئی، جس میں نماز جمعہ کے لیے آنے والے شہریوں نے شرکت کی۔
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