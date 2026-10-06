کیا ٹرمپ دوبارہ جوا کھیلے گا؟ جواب دوستوفسکی کے پاس!

مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: تہران ٹائمز کے مدیرِ اعلیٰ محمد صرفی نے آج اس اخبار کے اداریے میں ان دنوں کے ایک بار بار پوچھے جانے والے سوال، یعنی جنگ دوبارہ شدید ہونے کے امکان، کا جواب تلاش کرنے کے لیے دوستوفسکی کے ایک ناول کا سہارا لیا ہے۔
اس یادداشت کا مکمل متن ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے:
دنیا بھر میں بہت سے لوگ—سیاست دانوں اور تجزیہ کاروں سے لے کر صحافیوں، تاجروں اور مارکیٹ سے وابستہ افراد تک—موجودہ امریکی صدر کی شخصیت کو سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال، امریکی صدر کو وسیع اختیارات حاصل ہیں، جبکہ امریکی نظام میں ان اختیارات کی نگرانی اور انہیں محدود کرنے کے لیے موجود طریقۂ کار اکثر عملی حقیقتوں سے زیادہ کاغذ پر موجود امکانات اور نظری تصورات کی حیثیت رکھتے ہیں۔
امریکہ اور دنیا بھر کے مبصرین آج جن بڑے سوالات سے دوچار ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے:
کیا ٹرمپ ایک بار پھر ایران کے ساتھ جنگ کی آگ بھڑکائے گا اور حملہ کرے گا یا نہیں؟
سب سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ شمسی تاریخ کے مطابق 9 اسفند کو شروع ہونے والی جنگ دراصل کبھی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اس تنازع میں اتار چڑھاؤ ضرور آیا ہے—کبھی شدت زیادہ رہی اور کبھی کم—لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوا۔
اب اسی سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ شاید جواب تلاش کرنے کے منطقی ترین طریقوں میں سے ایک خود ٹرمپ کے مؤقف کا جائزہ لینا ہو۔ تاہم، وہ ہر روز نیا مؤقف اختیار کرتے ہیں اور نیا دعویٰ کرتے ہیں اور اس معاملے میں شدید تضادات کا شکار ہیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں اوکلاہوما میں اپنی انتخابی تقریر کے دوران دعویٰ کیا کہ ایران اپنی جوہری تنصیبات میں بھی منشیات تیار کرتا ہے! ٹرمپ اپنے سامعین کو کس حد تک بے وقوف سمجھتے ہیں، یہ کبھی کبھی حیرت انگیز ہوتا ہے۔
جب کسی معمے کو حل کرنے کے لیے روایتی اور منطقی طریقے ناکام ہو جائیں تو ہر شخص اپنے مخصوص اور اختراعی طریقوں سے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں میں دوستوئیفسکی سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ مصنفین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی مدد پر بھروسا کیا جا سکتا ہے۔
دوستوفسکی کی مشہور اور دل چسپ تصانیف میں سے ایک ناول ’’جواری‘‘ ہے، جو صرف 26 دن میں لکھا گیا تھا؛ اس ناول کی تخلیق کی داستان بھی دراصل مصنف کے جوئے میں ہونے والے نقصانات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مالی دباؤ سے جڑی ہوئی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جواری کہاں کا رہنے والا ہے یا جوئے کا ذریعہ کیا ہے؛ تاریخ میں جواری ہمیشہ ایک اصول کے پابند رہے ہیں: کھیل کی میز کبھی نہ چھوڑو! جیتنے والے مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے کھیل جاری رکھتے ہیں اور ہارنے والے اپنے نقصانات پورے کرنے کے لیے؛ اور دونوں گروہ اپنی قسمت پر یقین رکھتے ہیں۔
ناول کا مرکزی کردار الیکسی ایوانووچ بھی ہر دوسرے جواری کی طرح اس غیر تحریری عہد کا پابند ہے۔ جب وہ خاصی رقم جیتتا ہے تو مزید منافع حاصل کرنے کے لیے کھیل جاری رکھتا ہے؛ اور جب پہلی مرتبہ ہارتا ہے تو کہتا ہے: متلی اور بے چینی کے ملے جلے احساس کے ساتھ—جیسے میں ہجوم میں سے نکل کر گھر جانا چاہتا ہوں—میں نے مزید پچاس گولڈن (کہانی کے جغرافیے میں رائج کرنسی) داؤ پر لگا دیے؛ اس بار سرخ رنگ پر۔
ٹرمپ کے لیے وینزویلا پر حملہ—اگرچہ دھوکے کا سہارا لے کر کیا گیا—ایک میٹھی فتح کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن جو شخص جوئے کا عادی ہو، اس کے لیے میٹھی فتح نہ صرف کبھی کافی نہیں ہوتی بلکہ جوئے کی جبلت کو مزید بھڑکا دیتی ہے۔ امریکی صدر، موساد کے اس وقت کے سربراہ کی حوصلہ افزائی سے متاثر ہو کر، اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ اب اس ’’بڑی مچھلی‘‘ کو پکڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایسے ایران کو شکست دینا، جو 1357 شمسی سے امریکہ کے مقابلے میں مزاحمت کرتا آیا ہے اور سابق تمام امریکی صدور کے ادوارِ صدارت کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر سکتا تھا۔ وہ ایک سال سے بھی کم عرصہ قبل بھی ایسا ہی جوا کھیل چکے تھے اور شکست کھا چکے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ اس بار صورتِ حال مختلف ہوگی۔
وہ جنگ جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ صرف چند دن یا زیادہ سے زیادہ چار سے چھ ہفتے جاری رہے گی، اب امریکہ کے لیے سات ماہ کی دلدل بن چکی ہے؛ یہاں تک کہ بعض پٹرول پمپس پر ڈیزل کی قیمت 9.99 ڈالر ظاہر کی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ مشینیں عملی طور پر اس سے زیادہ رقم دکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتیں! اسفند مہینے میں ٹرمپ کی طرف سے کھیلا گیا جوا گزشتہ کئی دہائیوں کی امریکہ کی سب سے ناپسندیدہ جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے اور ان کے ووٹ بینک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا چکا ہے۔
ایسے حالات میں ایک سمجھ دار شخص اپنے حساب کتاب پر نظرِثانی کرتا اور اس حماقت سے باز آ جاتا۔ لیکن یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا سامنا ایک تھکے اور بے حال جواری سے ہے؛ ایسے شخص سے جس نے تماشائیوں سے وعدہ کیا ہے کہ زیادہ پرجوش انداز میں حوصلہ افزائی کرنے کے بدلے وہ ہر ایک کو 5000 ڈالر انعام دے گا؛ ایسے شخص سے جو فتح یقینی بنانے کے لیے اسکول پر حملہ کرنے اور بچوں کے قتل سے بھی دریغ نہیں کرتا اور ایک غیر مسلح جنگی جہاز کو ڈبونا بھی تفریح سمجھتا ہے۔ اصل مسئلہ جوئے میں ہارنا نہیں ہے؛ اصل مسئلہ اپنی قسمت کے بارے میں اس کی بے بنیاد امید ہے۔
بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے بند کمرے کے اجلاسوں میں کہا ہے کہ جنگ کے بے نتیجہ رہنے کی وجہ حملوں کی ناکافی شدت تھی۔
دوستوفسکی کے ناول کے اختتام پر، الیکسی، جو اپنا سب کچھ کھو چکا ہے، ایک واقعہ بیان کرتا ہے جب ایک کھیل میں اس کے پاس صرف ایک ’’گولڈن‘‘ باقی رہ گیا تھا اور اسی ایک سکے سے اس نے 170 گولڈن جیت لیے تھے۔
وہ کہتا ہے: یہ ایک حقیقت ہے؛ آدمی کا آخری گولڈن کبھی کبھی ایسا معنی رکھتا ہے! اور اگر اس وقت میں حوصلہ نہ کرتا، اگر فیصلہ کرنے کی ہمت نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ کل، کل سب کچھ ختم ہو جائے گا!
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