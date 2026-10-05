ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیان نے امریکی جوہری ماہرین کو بھی حیران کر دیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سی این این کے مطابق ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ برس نشانہ بنائی جانے والی ایرانی جوہری تنصیبات دراصل منشیات تیار کرنے والی فیکٹریوں کی طرح استعمال ہوتی تھیں۔
کارنیگی انڈومنٹ کے جوہری پالیسی پروگرام کے ایک ڈائریکٹر جیمز ایکٹن نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ بیان ان کے لیے حیران کن ہے اور انہوں نے اس سے قبل کبھی ایسا مؤقف نہیں سنا۔ ان کے مطابق جہاں تک ان کی معلومات ہیں، فردو جوہری تنصیب کو منشیات کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔
سی این این نے مزید کہا کہ بظاہر ٹرمپ اس معاملے میں غلطی کر گئے ہیں، تاہم وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اپنے مؤقف پر قائم ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے یہ بیان بحیرہ کیریبین کے خطے میں منشیات سے متعلق اپنے حالیہ مؤقف کے ایک روز بعد دیا، جب وہ وائٹ ہاؤس سے ٹیکساس اور پھر اوکلاہوما کے طویل زمینی سفر کے بعد وہاں پہنچے تھے۔
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