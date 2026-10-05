امریکی جواب موصول، آبنائے ہرمز پر ایرانی موقف اٹل ہے، رکن پارلیمنٹ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے رکن علاءالدین بروجردی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک تجویز قطری ثالث کے ذریعے تہران تک پہنچائی گئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق، علاءالدین بروجردی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران اپنی پالیسی پر مضبوطی سے قائم ہے اور یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہم ٹرمپ کے بیانات اور امریکی صدر کی زبان میں پائی جانے والی غیر معمولی باتوں کے عادی ہوچکے ہیں۔
بروجردی نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں تشویش کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب تک امریکی انتخابات کے عمل میں مصروف ہیں، اصولی طور پر وہ کسی سخت فوجی اور عملی مرحلے میں داخل نہیں ہوں گے، تاہم اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ایرانی مسلح افواج اور عوام مکمل طور پر تیار ہیں۔
قومی سلامتی کمیٹی کے رکن نے کہا کہ امریکہ کی تجویز قطر کے ذریعے ایران کو پہنچائی گئی ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں مزید معلومات نہیں رکھتے۔ انہوں نے بتایا کہ آج سہ پہر وزیر خارجہ کے ساتھ ایک اجلاس ہوگا جس میں اس تجویز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جائیں گی۔
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