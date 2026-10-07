سعودی عرب کے دو ہوائی اڈوں پر پروازیں معطل، یمن میں متعدد علاقوں پر حملے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج کی جانب سے حملوں کے بعد سعودی عرب میں دو ہوائی اڈے معطل اور پروازیں بند ہوگئی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق یمنی فوج کے حملوں کے بعد فضائی ٹریفک کی نگرانی کرنے والی ویب سائٹس نے سعودی عرب کے شہر دمام میں واقع کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کی سرگرمیاں معطل ہونے کی اطلاع دی ہے۔
ذرائع کے مطابق ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی فضائی سرگرمیاں ایک بار پھر روک دی گئی ہیں، تاہم ان پروازوں کی معطلی کی وجہ کے بارے میں تاحال مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
دوسری جانب سعودی عرب کے شہر رابغ میں سعودی آئل کمپنی آرامکو کی آئل ریفائنری میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے اور دھویں کے بادل اٹھنے کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔
کچھ یمنی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تصاویر یمن کی جانب سے سعودی عرب پر کیے گئے حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا ایک حصہ ظاہر کرتی ہیں، تاہم آگ لگنے کی وجہ اور ممکنہ نقصانات کی شدت کے بارے میں آزاد ذرائع سے کوئی تفصیلی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔
دوسری جانب یمنی ذرائع نے سعودی عرب سے منسوب حملوں کی بھی اطلاع دی ہے، جن میں یمن کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔
ان رپورٹس کے مطابق اِب کے صوبے میں مذیخرہ اور تعز صوبے میں شرعب کے درمیان رابطہ سڑک کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ صنعا، عمران، صعدہ اور الجوف صوبوں پر سعودی جنگی طیاروں کے حملوں کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
تاہم ان حملوں کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ جانی و مالی نقصانات کے بارے میں اب تک کوئی درست تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔
دریں اثنا، مقامی ذرائع نے بدھ کی صبح جنوبی یمن کے شہر عدن میں متعدد شدید دھماکوں کی اطلاع دی۔ اطلاعات کے مطابق شہر کے ہوائی اڈے میں سعودی حمایت یافتہ فورسز کے 22ویں یونٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
مقامی ذرائع نے بتایا کہ عدن ایئرپورٹ میں سعودی حمایت یافتہ فورسز کے 22ویں یونٹ پر میزائل حملے کیے گئے۔ تاہم ان دھماکوں کی نوعیت اور حملوں کے ممکنہ نقصانات کے بارے میں تاحال مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
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