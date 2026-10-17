یمن کے شہر عدن میں سعودی عرب کی حامی فورسز کے ٹھکانے پر حملہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جنوبی یمن کے شہر عدن میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جہاں سعودی عرب کی حمایت یافتہ فورسز تعینات ہیں۔
سعودی عرب کی حمایت یافتہ فورسز نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعوی کیا کہ انصاراللہ نے ایک بار پھر عدن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اطراف میں بدر فوجی چھاؤنی پر حملہ کیا ہے۔
عدن کے صوبائی سکیورٹی ادارے نے بھی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انصاراللہ کی جانب سے داغے گئے دو میزائل شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گرے۔
سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمن کی مستعفی حکومت کے وزیر اطلاعات نے دعوی کیا کہ میزائل ایک یمنی طیارے کے قریب گرے، جو قاہرہ جانے کے لیے پرواز کی تیاری کر رہا تھا۔
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