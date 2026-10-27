باصلاحیت نوجوانوں کے دم سے ایران سربلند اور ثابت قدم رہے گا، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر قومی گریکو رومن ریسلنگ ٹیم کی عالمی چیمپئن شپ میں کامیابی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قومی ٹیم کے پہلوان ایک بار پھر دنیا کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں۔
انہوں نے اس موقع پر قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں ایک مرتبہ پھر اسلامی ایران کا نام سربلند کیا۔
صدر پزشکیان نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایران اپنے باصلاحیت نوجوانوں کی بدولت فخر اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔
ایرانی قومی گریکو رومن ریسلنگ ٹیم نے قازقستان میں جاری عالمی چیمپئن شپ کے اختتام سے قبل ہی عالمی ٹائٹل اپنے نام کرلیا ہے۔ اس کامیابی کے باوجود ایرانی پہلوانوں کے پاس باقی چھ وزن کیٹیگریز میں مزید چار طلائی اور ایک کانسی کا تمغہ جیتنے کا موقع موجود ہے۔
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