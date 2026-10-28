ووٹوں کی گنتی مکمل؛ قصاب غزہ کے اتحاد کو 53 اور آئزنکوٹ کے اتحاد کو 48 نشستیں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صیہونی حکومت کے چینل 12 ٹیلی ویژن نے اعلان کیا ہے کہ نام نہاد دوہرے لفافوں میں موجود ووٹوں کے علاوہ تمام ووٹوں کی گنتی کے بعد بنیامین نیتن یاہو کے اتحاد نے کنسیٹ کی مجموعی 120 نشستوں میں سے 53، جبکہ گادی آئزنکوٹ کی قیادت میں قائم اتحاد نے 48 نشستیں حاصل کی ہیں۔
اس رپورٹ کے مطابق، دو عرب فہرستوں نے بھی مجموعی طور پر 19 نشستیں حاصل کی ہیں۔
صیہونی حکومت کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے بھی اعلان کیا ہے کہ کنسیٹ کے انتخابات کے 85.6 فیصد ووٹوں کی گنتی کے بعد بنیامین نیتن یاہو کے اتحاد نے 53، گادی آئزنکوٹ کے اتحاد نے 48 اور عرب جماعتوں نے مجموعی طور پر 19 نشستیں حاصل کی ہیں۔
نام نہاد ’’دوہرے لفافوں‘‘ میں موجود تقریباً 6 لاکھ ووٹوں کی گنتی باقی ہے، جس کا عمل کل تک مکمل ہو جائے گا۔
دوہرے لفافوں میں ووٹ ڈالنے کا طریقہ ان افراد کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں فوجی اہلکار، ریزرو فورسز کے ارکان، مریض، قیدی، بعض بے گھر افراد، معذور افراد اور انتخابی ذمہ داریاں انجام دینے والے لوگ شامل ہیں۔ یہ طریقہ بالخصوص اس وقت استعمال ہوتا ہے جب یہ افراد اپنے اصل انتخابی حلقے سے باہر ووٹ ڈالتے ہیں۔
اس سے قبل انتخابی کمیٹی نے تقریباً 6 لاکھ 50 ہزار دوہرے لفافوں میں موجود ووٹوں کی کارروائی کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔
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