پائیدار سلامتی، اجتماعی ذمہ داری قبول کرنے میں مضمر ہے، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈاکٹر سید عباس عراقچی نے ایک سماجی رابطے کے نیٹ ورک پر لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران، سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کی شرکت سے تہران میں ہونے والا حالیہ اجلاس، علاقائی امن و سلامتی کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھانے اور خطرات و چیلنجوں کا مشترکہ طور پر مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق ایک اہم قدم ہے۔اس موقع کو پائیدار تعاون میں تبدیل کرنے کے لیے اصولوں پر اتفاق، اعتماد سازی، ممالک کی خودمختاری کا باہمی احترام اور عملی عہد و پیمان ضروری ہیں۔
عراقچی نے لکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نقطۂ نظر سے، پائیدار سلامتی خطے کے ممالک کی شرکت سے اور خطے سے باہر کی طاقتوں کی فوجی موجودگی اور مداخلت کے بغیر یقینی بنائی جانی چاہیے۔
انہوں نے لکھا کہ یہ نقطۂ نظر اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے میں خطے کے ممالک کی ذمہ داری قبول کرنے پر مبنی ہے۔
انہوں نے مزید لکھا کہ صیہونی حکومت کی شرارتوں اور جارحیت کا مقابلہ کرنا بھی اسی تناظر میں ممالک کی خودمختاری اور آزادی کے دفاع اور جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ہمارے ہمسائے ہماری ترجیح ہیں۔
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