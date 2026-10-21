برآمد کنندگان ملکی ہیرو ہیں؛ خارجہ پالیسی کے ذریعے برآمدات کی راہ ہموار کریں گے، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی نے قومی یومِ برآمدات کے موقع پر منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملک کی موجودہ صورت حال کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے نقطۂ نظر سے ملک کو جنگ، فوجی دھمکیوں اور وسیع اقتصادی پابندیوں، تینوں کا سامنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک کی صورت حال واقعی جنگی ہے اور جنگ اب بھی جاری ہے۔ ہم امن کی حالت میں نہیں پہنچے اور ابھی اس منزل سے دور ہیں؛ لہٰذا ملک کے تمام فیصلے جنگی حالات کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے جانے چاہئیں۔
انہوں نے جنگ کے اقتصادی پہلوؤں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس اقتصادی جنگ میں، برآمد کنندگان ملک کے کمانڈر، اگلے محاذ کے سپاہی اور قومی ہیرو ہیں۔
عراقچی نے اقتصادی سرگرمیوں سے وابستہ افراد کی حمایت کے حوالے سے وزارتِ خارجہ کے مؤقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے وزارتِ خارجہ میں یہ سوچ راسخ کی ہے کہ ہماری ذمہ داری برآمد کنندگان اور تمام اقتصادی سرگرمیوں سے وابستہ افراد، بالخصوص برآمد کنندگان کی خدمت کرنا ہے۔ ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے؛ یہ ہمارا مشن اور ہماری ذمہ داری ہے۔
ایرانی وزیرِ خارجہ نے مزید کہا کہ خارجہ پالیسی کے شعبے میں ہمیں برآمد کنندگان کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنی چاہئیں، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنی چاہئیں، ان کے لیے نئی منڈیاں قائم کرنی چاہئیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر منصوبے اور ہر معاملے کی بنیاد پر مسائل حل کریں اور ان کی سرگرمیوں کی راہ ہموار بنائیں۔
عراقچی نے وزارتِ خارجہ کے اقتصادی سفارت کاری کے نائب شعبے کی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس شعبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ وسیع اور عمومی معاملات کو ان کے اپنے دائرے میں آگے بڑھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے انفرادی مسائل کے حل کے لیے بھی میدان میں آنا چاہیے اور برآمد کنندگان کی مشکلات دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔
انہوں نے ملک کی سرحدوں پر آمدورفت کی صورت حال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے ہماری سرحدیں آمدورفت کی گزرگاہیں ہونے کے بجائے رکاؤٹ اور ٹھہراؤ کی جگہیں بن گئی ہیں۔ ہم بھی اپنی ذمہ داری کے مطابق عملی میدان میں موجود ہوں گے، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ مسائل کہاں ہیں؟ خصوصاً اگر ان کا سبب سرحد کے دوسری جانب ہو تو انہیں دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
انہوں نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کو آسان بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ محصولات کے شعبے میں بھی ہمیں برآمدات کو وسعت دینے کے لیے ہمسایہ ممالک میں محصولات کی شرح کم کرنے کی غرض سے اقدامات کرنے چاہئیں۔
ایرانی وزیرِ خارجہ نے اپنی وزارت کی ذمہ داریاں بہتر انداز میں انجام دینے کے لیے برآمد کنندگان سے تعاون کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ برآمد کنندگان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری مدد کریں؛ مسائل سے آگاہ کرنے کے ذریعے بھی اور متعلقہ اداروں میں شرکت اور اقتصادی تعلقات کی رابطہ کاری کے لیے قائم کمیٹی کے اجلاسوں میں حصہ لینے کے ذریعے بھی۔
انہوں نے صوبائی سطح پر سفارت کاری کے فروغ کو بھی کیے گئے اقدامات میں سے ایک قرار دیا اور کہا کہ ہمسایہ ممالک ہمیشہ ہماری خارجہ پالیسی میں ترجیح رہے ہیں، لیکن ملک کے موجودہ حالات میں، خصوصاً اقتصادی شعبے میں، میرے خیال میں ان کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔
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