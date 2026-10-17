  1. ایران
17 اکتوبر، 2026، 10:44 PM

بغداد؛ ایرانی اور لبنانی وزرائے خارجہ کی ملاقات/لبنان کی خودمختاری اور قومی سلامتی کی حمایت کا عزم

بغداد؛ ایرانی اور لبنانی وزرائے خارجہ کی ملاقات/لبنان کی خودمختاری اور قومی سلامتی کی حمایت کا عزم

اسلامی جمہوریہ ایران اور لبنان کے وزرائے خارجہ نے بغداد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی اور لبنانی وزیرِ خارجہ یوسف رَجّی نے بغداد میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 52ویں اجلاس کے موقع پر ملاقات اور گفتگو کی ہے۔

اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے تہران اور بیروت کے دوطرفہ تعلقات اور دونوں ممالک کے باہمی روابط کو مضبوط بنانے کے لیے باہمی مشاورت کے حوالے سے تبادلۂ خیال کیا۔

ایرانی وزیرِ خارجہ نے لبنان کی علاقائی سالمیت اور خودمختاری کے تحفظ کی ضرورت سے متعلق اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی مؤقف کا حوالہ دیتے ہوئے، غاصب صیہونی حکومت کی جارحیت اور توسیع پسندی کے مقابلے میں لبنان کی خودمختاری اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے ایران کی حمایت پر زور دیا۔

News ID 1942186

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