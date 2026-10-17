بغداد؛ فلسطین عالمِ اسلام اور پوری انسانیت کا سب سے اہم مسئلہ ہے، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے سالانہ اجلاس میں شریک ممالک کے ساتھ وزرائے خارجہ کی مشاورت کے سلسلے میں، آج الجزائر کے وزیرِ مملکت برائے امور خارجہ سفیان شایب نے ایرانی وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات اور گفتگو کی۔
اس ملاقات میں ایران اور الجزائر کے دوطرفہ تعلقات اور عالمِ اسلام کے مسائل، بالخصوص مسئلۂ فلسطین اور غاصب صیہونی حکومت کی توسیع پسندی کے موضوع پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
ایرانی وزیرِ خارجہ نے مقبوضہ فلسطین میں غاصب صیہونی حکومت کے مسلسل قبضے اور نسل کشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسئلۂ فلسطین کو عالمِ اسلام اور پوری انسانیت کا سب سے اہم مسئلہ قرار دیا۔
انہوں نے غاصب صیہونی حکومت کو حاصل استثنا کے خاتمے کے لیے اسلامی اتحاد و یکجہتی کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے الجزائر کے فریق کو مغربی ایشیاء کے خطے کی تازہ صورتِ حال اور خلیج فارس کے علاقے میں امریکہ کی مداخلت پسندانہ اور عدم استحکام پیدا کرنے والی کارروائیوں سے بھی آگاہ کیا۔
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