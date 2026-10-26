عوام پر مبنی دفاع، ملکی دفاع میں سفارت کاری کا پشت پناہ ہے، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی کے مطابق، ایرانی وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی نے ہفتۂ عوامی دفاع کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں ملک کے استحکام میں غیر عامل دفاع ادارے کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ایران کی خودمختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارت کاری کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
پیغام کا متن درج ذیل ہے:
عوامی دفاع کے ہفتے کی آمد کے ساتھ ہی، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نہایت اہم شعبے کے کردار اور مقام کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، جس کی بنیاد ہمارے شہید رہبر کی دانشمندانہ رہنمائی اور بصیرت کے سائے میں رکھی گئی۔ حکومت کے تمام اداروں کی توجہ اور ایرانی عظیم قوم کی میدانِ مزاحمت میں بھرپور موجودگی کے نتیجے میں، اس شعبے نے گزشتہ دو جنگوں میں ملک کے قابلِ تحسین استحکام کو یقینی بنایا اور انقلاب اور اسلامی ایران کے دشمنوں کی بہت سی سازشوں کو ناکام بنایا۔
دشمن کی حالیہ دو جارحیتوں کے دوران ہمارے عزیز ملک کی کامیاب مزاحمت صرف تمام فوجی اور غیر فوجی شعبوں کے اتحاد اور متحرک ہونے، نیز ایرانی قوم کے تمام افراد کی میدانِ مزاحمت میں قابلِ فخر موجودگی کے ذریعے ہی ممکن ہو سکی۔ تمام دستیاب صلاحیتوں سے استفادہ اور مسلح افواج اور وزارتِ خارجہ کے درمیان قریبی ہم آہنگی اور تعاون کے ذریعے ملک کی خودمختاری اور سربلندی کے تحفظ کی راہ میں عظیم کامیابیاں حاصل ہوئیں، جن کے نتیجے میں اسلامی وطن کو بڑی کامرانیاں نصیب ہوئیں۔
وزارتِ خارجہ، سال 2026 میں عوامی دفاع کے ہفتے کے لیے مقرر کردہ شعار ’’عوام پر مبنی دفاع، مستحکم ایران‘‘ کو خصوصی اہمیت اور اسلامی ایران کے دفاع میں عوام کے بنیادی کردار پر زور دیتے ہوئے، رہبرِ انقلابِ اسلامی کی ہدایات کے مطابق ملک کے سیاسی اور قانونی دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارت کاری اور خارجہ پالیسی کے میدان میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے گی اور اس راستے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گی۔
آخر میں، انقلابِ اسلامی کے تمام شہداء، بالخصوص شہید رہبرِ انقلاب کی یاد اور ان کی قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے، میں غیرعامل دفاع کے ہفتے کی آمد پر اس شعبے کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور ان نازک حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی خدمت کے سلسلے میں ان کی کامیابی کے لیے بارگاہِ الٰہی میں دعاگو ہوں۔
آپ کا تبصرہ