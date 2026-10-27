رہبرِ شہید کی آرام گاہ پر عزادارانِ فاطمی کا اجتماع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کی شہادت اور رہبرِ شہید کے سوگ میں حرمِ امام رضا علیہ السّلام میں مجلسِ عزاء منعقد ہوئی؛ مجلسِ عزاء میں زائرین اور عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ اہلِ بیت علیہم السلام کے مداح سید مہدی میرداماد نے نوحہ خوانی کی۔
اس مجلسِ عزاء میں مرثیہ خوانی، حماسی اشعار، سینہ زنی اور اجتماعی نعرے بھی شامل تھے۔
سید مہدی میرداماد نے اس مجلسِ عزاء میں حضرت زہراء سلام اللہ علیہا کی شان میں اشعار پڑھتے ہوئے آپؑ کی غربت و مظلومیت اور ظہورِ امام زمانہ اور آنحضرت کی عنایت کی امید کا ذکر کیا۔
انہوں نے فاطمی مضامین کے ذریعے عزاداروں کے جذبات کو متاثر کیا۔
اہلِ بیت علیہم السلام کے اس مداح نے حماسی اشعار پڑھتے ہوئے شہادت، استقامت اور شہداء کے راستے کو جاری رکھنے کے موضوع پر بھی روشنی ڈالی۔
اشعار میں اس بات پر زور دیا گیا کہ شہداء کا راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور ان کے مقاصد و آرمان آج بھی زندہ ہیں۔
مجلس کے دوران حاضرین نے سینہ زنی کرتے ہوئے اور مداح کے ساتھ ہم آہنگی میں رہبرِ شہیدِ انقلاب کے سوگ میں اور حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہای کی حمایت میں بھی نعرے لگائے۔
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