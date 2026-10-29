یورپ، امریکی پالیسیوں کی حمایت کے نتیجے میں اقتصادی و سماجی طوفان کی زد میں ہے، مشیر رہبر انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبرِ انقلابِ اسلامی کے مشیر اور معاون ڈاکٹر محمد مخبر نے یورپ کے کئی ممالک میں عوامی احتجاجی مظاہروں کے آغاز اور فرانسیسی صدر کے پیرس کے موجودہ بحرانوں کو آبنائے ہرمز سے جوڑنے کے بیانات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ٹرمپ کی جارحانہ کارروائیوں کے دنوں میں یورپ نے نیٹو کے تحت تعاون کرتے ہوئے اپنے طرزِ عمل سے ہوا بوئی تھی اور آج وہ اپنے ہی پیدا کردہ اقتصادی و سماجی بحران کے طوفان کاٹ رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ میکرون اب پیرس کے ہنگاموں کو آبنائے ہرمز سے جوڑ رہے ہیں۔
رہبرِ انقلابِ اسلامی کے مشیر اور معاون نے زور دے کر کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی غیر دانشمندانہ جنگ کے نتائج عالمی نوعیت کے ہیں۔
آپ کا تبصرہ