یمن پر سعودی جارحیت بدستور جاری؛ اب تک 3 ہزار 5 سو 96 فضائی اور میزائل حملے

مہر خبررساں ایجنسی نے المسیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سعودی جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صعدہ، حجہ، البیضاء، الجوف، تعز اور لحج کے صوبوں پر 116 فضائی اور میزائل حملے کیے۔
بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ سعودی دشمن کے فضائی حملے ایف 15 اور ٹائفون جنگی طیاروں کے ذریعے کیے گئے، جن کے لیے خمیس مشیط اور طائف کے ہوائی اڈوں کو استعمال کیا گیا، جبکہ میزائل حملہ نجران سے کیا گیا۔
انہوں نے وضاحت کی کہ سعودی دشمن کے حملوں میں شہری بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا گیا، جن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں افراد شہید اور زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔
یحییٰ سریع نے مزید کہا کہ یمن پر سعودی جارحیت کے نئے دور کے آغاز سے اب تک سعودی جارح قوتوں کے فضائی اور میزائل حملوں کی مجموعی تعداد 3596 ہو چکی ہے۔
آپ کا تبصرہ