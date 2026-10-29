آبنائے ہرمز سے غیر قانونی گزرنے کی کوشش کے دوران 3 تیل بردار جہازوں میں دھماکہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی بحریہ کے شعبۂ تعلقات عامہ نے ایک اعلامیے میں کہا ہے کہ تین خلاف ورزی کرنے والے تیل بردار جہاز آبنائے ہرمز کے جنوب میں غیر مجاز راستے سے گزرتے ہوئے دھماکوں کا شکار ہو گئے اور انہیں آبنائے ہرمز کے جنوبی ساحل پر چھوڑ دیا گیا۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آبنائے ہرمز کے جنوبی حصے میں غیر مجاز راستے سے گزرتے ہوئے تین تیل بردار جہاز سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد دھماکوں اور آتش زدگی کا شکار ہو گئے اور انہیں آبنائے ہرمز کے جنوبی ساحل پر چھوڑ دیا گیا۔
اعلان کے مطابق، ان تیل بردار جہازوں نے اپنے تمام ریڈار اور جہاز رانی کے نظام بند کر رکھے تھے اور سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کی تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کے جنوبی حصے میں غیر مجاز راستے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے باعث دھماکے کا شکار ہو گئے۔
سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی بحریہ اعلان کرتی ہے کہ آبنائے ہرمز میں غیر مجاز راستہ بارودی سرنگوں سے آلودہ ہے۔ ان راستوں سے گزرنے کے ذمہ دار جہازوں کے مالکان اور عملے کے ارکان ہیں اور انہیں سوشل میڈیا پر سینٹکام کے پھیلائے ہوئے وہم و گمان پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔
سپاہ پاسدارانِ انقلاب نے کہا کہ حقیقت میدان میں واضح ہوتی ہے۔ دہشت گرد اور جارح امریکی فوج کی حمایت اور شرارت سے کی جانے والی کسی بھی اشتعال انگیز کارروائی، جو اس آبی گذرگاہ کے ضوابط کو نظر انداز کرے گی، کا فیصلہ کن انداز میں مقابلہ کیا جائے گا۔
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