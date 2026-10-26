یمنی میزائلوں نے بن سلمان کے اقتصادی خواب کو تباہ کر دیا، ٹائمز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، برطانوی اخبار ٹائمز نے آج ایک مضمون میں یمن کی مسلح افواج کے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملوں کے اقتصادی اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ کشیدگی کا تسلسل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ان بلند عزائم کے لیے خطرہ ہے کہ وہ سعودی عرب کو ’’وژن 2030‘‘ کے تحت سرمایہ کاری اور سیاحت کے عالمی مرکز میں تبدیل کریں۔
اخبار نے مزید لکھا ہے کہ اس بحران کی اہم ترین علامات میں سے ایک ریاض میں ’’مستقبل کی سرمایہ کاری کے اقدام‘‘ (FII) کی کانفرنس کی منسوخی ہے، جسے ’’صحرا کا ڈیووس‘‘ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کانفرنس اس وقت منسوخ کر دی گئی جب یمنی حملوں کے نتیجے میں دارالحکومت کا ہوائی اڈہ بند ہو گیا، جس سے بڑے سرمایہ کاروں اور بین الاقوامی مالیاتی حکام میں تشویش پیدا ہوئی۔
ٹائمز کے مطابق، یہ کانفرنس ہر سال وال اسٹریٹ کی نمایاں شخصیات اور عالمی مالیاتی اداروں کے سربراہان کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے اور گزشتہ برسوں کے دوران سعودی عرب کی اقتصادی تبدیلی کے منصوبے کی اہم ترین نمائش گاہوں میں سے ایک بن چکی تھی۔ تاہم، حالیہ حملوں نے منتظمین کو رواں سال کا اجلاس منسوخ کرنے پر مجبور کر دیا۔
اس رپورٹ کے مطابق، ایران پر حملے کے آغاز میں سعودی عرب خلیجی ممالک کے توانائی کے بنیادی ڈھانچوں کو امریکہ اور صیہونی حکومت کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ چھیڑنے کے دوران پہنچنے والے زیادہ تر نقصانات سے محفوظ رہنے میں کامیاب رہا تھا، اگرچہ آبنائے ہرمز کی بندش نے اس کی تیل کی برآمدات کو بھی متاثر کیا۔ ریاض نے اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیل کی برآمدات کا راستہ تبدیل کرتے ہوئے بحیرہ احمر کی جانب جانے والی ایک پائپ لائن کے ذریعے تیل کی ترسیل شروع کی، لیکن یمن پر اس کے حملوں کے باعث یمنی فورسز نے پائپ لائن، ینبع بندرگاہ اور سعودی تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا، جس سے سعودی عرب کے توانائی کے شعبے پر دباؤ بڑھ گیا۔ یہ حملے ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملے کے ساتھ ہی کیے گئے۔
سرمایہ کاروں کی تشویش
ٹائمز نے نشاندہی کی کہ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب ریاض 2030 تک سالانہ 100 ارب ڈالر کی براہِ راست غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنے اور سیاحوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان اہداف کے حصول کے لیے خطے میں مستحکم ماحول اور سرمایہ کاروں اور سیاحوں کو تحفظ و اطمینان فراہم کرنے کی صلاحیت ضروری ہے۔
اخبار نے خلیجِ فارس کے عرب ممالک کے انسٹی ٹیوٹ کی غیر مستقل محقق آنا جیکبز کے حوالے سے لکھا کہ تشدد کے واقعات مختصر اور طویل مدت، دونوں میں سرمایہ کاروں کے لیے واضح طور پر منفی پیغامات رکھتے ہیں اور ان حالات سے متصادم ہیں جن کی سعودی عرب کو اپنے اقتصادی پروگرام کی کامیابی کے لیے ضرورت ہے۔
اس رپورٹ کے مطابق، حالیہ فوجی کشیدگی میں اضافے سے پہلے ہی سعودی معیشت مالی دباؤ کا شکار تھی۔ تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی میں کمی اور بڑے منصوبوں کے اخراجات میں اضافے نے سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کو اپنی ترجیحات پر نظرثانی کرنے اور زیادہ منافع دینے والی داخلی سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔
ٹائمز نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی پیش گوئیوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ توقع ہے کہ رواں عیسوی سال میں سعودی معیشت 3.3 فیصد کم ہو جائے گی۔ اسی دوران ماہرین پیش گوئی کر رہے ہیں کہ دفاعی اخراجات میں اضافہ ہوگا اور اس اضافے کی قیمت بعض دوسرے منصوبوں اور سرمایہ کاری کے لیے مختص وسائل میں کمی کی صورت میں ادا کرنا پڑے گی۔
کولمبیا یونیورسٹی کے مرکز برائے عالمی توانائی پالیسی میں سعودی امور کی ماہر محقق کارین ینگ نے سعودی عرب کے فوجی اخراجات میں اضافے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ سیاحت کا شعبہ بھی ان شعبوں میں شامل ہوگا جنہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔
ٹائمز نے مزید لکھا کہ مالی دباؤ نے اس سے پہلے بھی سعودی عرب کو غیر ملکی مشیروں سے متعلق اخراجات کم کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے علاوہ، نیوم جیسے منصوبوں اور پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے وابستہ کمپنیوں کے ہزاروں ملازمین کو ملازمتوں سے برطرف کیا جا چکا ہے۔
اخبار نے یہ امکان بھی ظاہر کیا کہ بیرونِ ملک وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے کی سعودی عرب کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے، کیونکہ اسے سلامتی، دفاع اور جنگ کے نتائج سے نمٹنے کے لیے مزید وسائل مختص کرنا پڑیں گے۔
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