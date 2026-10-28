  1. کهيل
28 اکتوبر، 2026، 11:42 PM

ایرانی کھلاڑی ابو الفضل محمودی نے ایشین کپ اپنے نام کر لیا

ایرانی کھلاڑی ابو الفضل محمودی نے ایشین کپ اپنے نام کر لیا

ایرانی جوڈو کے 66 کلوگرام سے کم وزن کے نمائندے نے ایشین کپ 2026 اردن کے فائنل مقابلے میں کامیابی حاصل کرکے اس مقابلے کا طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی جوڈو کے قابل نمائندے ابوالفضل محمودی نے ایشین کپ 2026 اردن کے مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 66 کلوگرام سے کم وزن کے زمرے میں چیمپئن شپ کا اعزاز حاصل کیا اور پہلی پوزیشن پر فائز ہوئے۔

محمودی نے فائنل تک پہنچنے کے سفر میں پہلے ہشام الزربا کو شکست دی اور اس کے بعد اردن کے ہیثم المزایدہ کو ہرا کر اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔

ایرانی کھلاڑی نے اگلے مرحلے میں بھی مراکش کے المہند محمد جغلف کے خلاف کامیابی حاصل کی اور فائنل مقابلے میں شرکت کا اجازت نامہ حاصل کر لیا۔

ایرانی جوڈو ٹیم کے قومی کھلاڑی نے آخری مقابلے میں روس کے معاذ ایژایف کے خلاف میدان میں اتر کر کامیابی حاصل کی اور اس طرح ایشین کپ 2026 اردن کا طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا۔

News ID 1942446

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