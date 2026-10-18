ورلڈ انڈر 23 ریسلنگ چیمپئن شپ: ایرانی پہلوانوں نے دو طلائی اور تین کانسی کے تمغے جیت لیے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں ورلڈ انڈر 23 ریسلنگ چیمپئن شپ کے پہلے روز ایرانی پہلوانوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانچ مختلف وزنوں میں دو طلائی اور تین کانسی کے تمغے جیت لیے۔
تفصیلات کے مطابق، آزاد کشتی کے مقابلوں میں 61، 74، 86، 92 اور 125 کلوگرام وزن کی کیٹیگریز کے فائنل اور تیسری پوزیشن کے مقابلے آج علی الصبح منعقد ہوئے، جن میں ایرانی پہلوانوں نے پانچ تمغے حاصل کیے۔
61 کلوگرام وزن میں ابراہیم خواری نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے جاپان کے موکایدا کو 15-4 سے شکست دے کر تیسری پوزیشن کے مقابلے میں جگہ بنائی، جہاں انہوں نے رومانیہ کے ویزن ہنٹ کو 12-0 سے ہرا کر کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔
74 کلوگرام وزن میں علی کرم پور نے بھی کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ انہوں نے پہلے مرحلے میں آسٹریا کے بکتمیروف کو 13-2 سے، دوسرے مرحلے میں چین کے باتوچنگگلہ کو 10-0 سے اور کوارٹر فائنل میں قازقستان کے نور دولت سیلبیکوف کو 10-0 سے شکست دی۔ انہوں نے تیسری پوزیشن کے مقابلے میں مالدووا کے یون مارکو کو 10-0 سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیت لیا۔
86 کلوگرام وزن میں رضا افشار نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ ابتدائی مقابلے میں ترکی کے یاگان کے ہاتھوں 7-1 سے شکست کے بعد افشار کو دوبارہ مقابلے میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ انہوں نے میکسیکو کے ڈی لیون ترو کو 10-0 اور آرمینیا کے یپریمیان کو 5-2 سے شکست دے کر تیسری پوزیشن کے مقابلے میں جگہ بنائی۔ فیصلہ کن مقابلے میں انہوں نے مالدووا کے میہال چان کو 6-0 سے ہرا دیا۔
92 کلوگرام وزن میں ابوالفضل رحمانی نے طلائی تمغہ جیت کر ایران کے لیے بڑی کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے دوسرے مرحلے میں جمیکا کے بورل جونیئر کو 11-1 سے شکست دی، جبکہ کوارٹر فائنل میں جارجیا کے کوراشویلی کو 11-6 سے ہرایا۔ سیمی فائنل میں ترکی کے آلتون باش کو 6-3 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچنے والے رحمانی نے فیصلہ کن مقابلے میں روس کے ارسلان باگایف کو 5-2 سے ہرا کر طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا۔
125 کلوگرام وزن میں ابوالفضل محمدنژاد نے ایران کے لیے دوسرا طلائی تمغہ جیتا۔ انہوں نے یوکرین کے کوچانوف کو 10-0 سے، روس کے بستایف کو 11-0 سے اور آذربائیجان کے خیتاگ کارسانوف کو 5-0 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ فائنل میں محمدنژاد نے جارجیا کے آبرامیشویلی کو 10-0 سے زیر کرکے سونے کا تمغہ جیت لیا۔
اس طرح عالمی انڈر 23 فری اسٹائل ریسلنگ چیمپئن شپ کے پہلے روز ایران نے پانچ وزنوں میں دو طلائی اور تین کانسی کے تمغے جیت کر اپنی برتری کا مظاہرہ کیا۔
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