ایران نے 9 تمغوں کے ساتھ ورلڈ انڈر 23 ریسلنگ چیمپئن شپ جیت لی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی انڈر 23 قومی فری اسٹائل ریسلنگ ٹیم نے امریکا کے شہر لاس ویگاس میں منعقدہ عالمی چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجموعی طور پر نو تمغے جیت لیے اور 180 پوائنٹس کے ساتھ عالمی چیمپئن بن گئی۔
تفصیلات کے مطابق، انڈر 23 عالمی فری اسٹائل کشتی چیمپئن شپ 16 سے 19 اکتوبر 2026 تک امریکی شہر لاس ویگاس میں منعقد ہوئی۔ ایرانی پہلوانوں نے چار طلائی، ایک چاندی اور چار کانسی کے تمغے حاصل کرکے ٹیم کی مجموعی درجہ بندی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔
ایرانی ٹیم کے لیے اَہورا خاطری نے 65 کلوگرام، مہدی یوسفی نے 79 کلوگرام، ابوالفضل رحمانی نے 92 کلوگرام اور ابوالفضل محمدنژاد نے 125 کلوگرام وزن میں طلائی تمغے جیتے۔ ابراہیم الٰہی نے 70 کلوگرام وزن میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ ابراہیم خواری نے 61 کلوگرام، علی کرم پور نے 74 کلوگرام، رضا افشار نے 86 کلوگرام اور محمد مبین عظیمی نے 97 کلوگرام وزن میں کانسی کے تمغے اپنے نام کیے۔
ٹیموں کی مجموعی درجہ بندی میں ایران 180 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، روس 171 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور امریکا 104 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ ترکیہ 99 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے، جاپان 75 پوائنٹس کے ساتھ پانچویں، جارجیا 68 پوائنٹس کے ساتھ چھٹے، بھارت 57 پوائنٹس کے ساتھ ساتویں، قازقستان 55 پوائنٹس کے ساتھ آٹھویں، آرمینیا 49 پوائنٹس کے ساتھ نویں اور آذربائیجان 42 پوائنٹس کے ساتھ دسویں نمبر پر رہا۔
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