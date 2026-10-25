ماسکو سے متعلق تمام چیزوں پر پابندی لگانے کا یورپ کا فیصلہ احمقانہ ہے، پیوٹن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس میں صنعتی پیداوار 2021 کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے اور اس کا بیرونی قرضہ مجموعی قومی پیداوار کا صرف 2.6 فیصد ہے۔
روسی صدر نے مزید کہا کہ یورپ کی بہت سی معیشتوں میں صنعتی پیداوار میں کمی ایک سنگین اور نامطلوب مسئلہ ہے۔ جرمنی کی اقتصادی کساد بازاری کے نتیجے میں یورو زون کی پوری معیشت پر منفی اثرات کا ایک سلسلہ مرتب ہو رہا ہے۔ روس سے متعلق ہر چیز پر پابندی عائد کرنے کا یورپ کا فیصلہ ایک احمقانہ طرزِ عمل ہے۔
ولادیمیر پوٹن نے مزید کہا کہ روس نے کبھی بھی کسی فریق کو توانائی کی فراہمی سے انکار نہیں کیا۔ یہ خود یورپی ممالک تھے جنہوں نے روس سے توانائی حاصل کرنے سے انکار کیا اور خود کو اس کی منڈی سے الگ کر لیا۔ اس کے باوجود یورپ اب بھی روس سے قابلِ ذکر مقدار میں توانائی حاصل کر رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین اس وقت مہاجرت کے بحران سے دوچار ہے۔ اس کے پاس تمام تارکینِ وطن کو قبول کرنے کے لیے ضروری وسائل موجود نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں بحران پیدا ہو رہا ہے۔
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