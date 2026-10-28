غزہ؛ غاصب صیہونی جارحیت میں شہید ہونے والے مظلوموں کی تعداد 74 ہزار 561 ہو گئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی وزارتِ صحت نے غزہ کی پٹی میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 شہداء کی لاشیں غزہ کی پٹی کے اسپتالوں میں منتقل کی گئی ہیں، جبکہ 32 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
اس رپورٹ کے مطابق، 11 اکتوبر 2025ء کو جنگ بندی کے نفاذ سے اب تک 1 ہزار 565 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 5 ہزار 640 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 845 شہداء کی لاشیں بھی ملبے کے نیچے سے نکالی گئی ہیں۔
فلسطینی وزارتِ صحت نے غزہ میں اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ کے خلاف جنگ کے آغاز سے اب تک غزہ کی پٹی میں شہداء کی تعداد 74 ہزار 561 اور زخمیوں کی تعداد ایک لاکھ 75 ہزار 759 ہو گئی ہے۔
واضح رہے غاصب اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کے باوجود جارحیت جاری ہے؛ جس کے نتیجے میں مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں شہداء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
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