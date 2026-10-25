غزہ اسلامک یونیورسٹی پر غاصب صیہونی حکومت کا ڈرون حملہ؛ 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی طبی ذرائع کے مطابق، غزہ شہر میں واقع اسلامی یونیورسٹی کے احاطے پر غاصب صیہونی حکومت کے دوسرے ڈرون حملے میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق، یہ حملہ غزہ شہر کے جنوب مغربی حصے میں اسلامی یونیورسٹی کے داخلی دروازے پر کیا گیا۔ زخمیوں میں سے ایک کی حالت انتہائی تشویش ناک بتائی جا رہی ہے۔
دوسری جانب، فلسطینی امدادی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ آج صبح سے غاصب صیہونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے، جن میں سے 4 غزہ شہر اور شمالی غزہ کی پٹی میں شہید ہوئے ہیں۔
طبی ذرائع نے بتایا کہ آج صبح سویرے سے اب تک غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر غاصب صیہونی حکومت کے حملوں میں 4 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے خان یونس میں، شہر کے شمالی حصے میں واقع ’’الصناعہ‘‘ کے علاقے میں شہریوں کے ایک اجتماع پر غاصب صیہونی حکومت کے حملے کے نتیجے میں علاء احمد ابو زاید اور نبیل احمد ابو زاید شہید ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں متعدد دیگر افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔
غزہ شہر کے شمال مغربی حصے میں، غاصب صیہونی حکومت کے حملے میں 54 سالہ فوزی سالم السوارکہ، حمد اسپتال کے قریب الرشید اسٹریٹ پر شہید ہو گئے، جبکہ متعدد دیگر افراد زخمی ہوئے۔
اسی طرح، وسطی غزہ کی پٹی میں دیر البلح کے مشرق میں واقع ’’المزرعہ‘‘ کے علاقے پر غاصب صیہونی حکومت کے ایک ڈرون حملے میں 33 سالہ حمدان سلمان ابو عمرہ شہید ہو گئے۔
غزہ کی وزارتِ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے غاصب صیہونی حکومت کے حملوں میں 10 طلبہ اور ایک استاد شہید ہوئے ہیں۔
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