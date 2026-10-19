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19 اکتوبر، 2026، 10:48 PM

ایشیائی پیرا گیمز 2026؛ایران نے 3 طلائی، 3 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے جیت لیے

ایشیائی پیرا گیمز 2026؛ایران نے 3 طلائی، 3 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے جیت لیے

ایرانی پیرا ایشیائی ٹیم پانچویں ایشیائی پیرا گیمز کے پہلے روز 3 طلائی، 3 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے جیتنے میں کامیاب رہی، جس کے ساتھ انہوں نے ایشیائی پیرا گیمز 2026ء میں اچھا آغاز کیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جاپان کے شہر ناگویا کی میزبانی میں جاری پانچویں ایشیائی پیرا گیمز کا پہلا روز پیر کو ایرانی ٹیم کے 12 کھیلوں کے مقابلوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا؛ اس دوران ایرانی ٹیم نے 3 طلائی، 3 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے حاصل کیے۔

آیلار جامی، الہام صالحی اور سینا ضیغمی‌نژاد وہ کھلاڑی تھے جنہوں نے پہلے روز طلائی تمغے حاصل کیے۔ شاہین ایزدیار، معصومہ تورانی اور پرستو حبیبی نے چاندی کے تمغے جیتے، جبکہ محمد طٰہٰ حسن پور اور فرزانہ سہرابی نے کانسی کے تمغے حاصل کیے۔

ایرانی ٹیم ’’جان فدائے طاقتور ایران‘‘ کے نام اور ’’ہیروشیما، غزہ اور میناب کے بچوں کی یاد میں‘‘ کے نعرے کے ساتھ اس ایونٹ میں شریک ہے۔ اس ٹیم میں 166 کھلاڑی شامل ہیں، جن میں 62 خواتین اور 104 مرد کھلاڑی ہیں، جو 15 کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔

ایشیائی پیرا گیمز 2026ء، ناگویا کے پانچویں ایڈیشن میں ایران کے تمغہ جیتنے والے کھلاڑی

طلائی تمغے:

آیلار جامی: پیرا تائیکوانڈو

الہام صالحی: نیزہ پھینکنا، کلاس F52/F53/F54

سینا ضیغمی‌نژاد: پیرا تیراکی، کلاس S10

چاندی کے تمغے:

معصومہ تورانی: نیزہ پھینکنا

پرستو حبیبی: خواتین کا کلب تھرو، کلاس F32/F51

شاہین ایزدیار: مردوں کی 100 میٹر فری اسٹائل پیرا تیراکی، کلاس S10

کانسی کے تمغے:

محمد طٰہٰ حسن پور: پیرا تائیکوانڈو

فرزانہ سہرابی‌تبار: خواتین کا کلب تھرو، کلاس F32/F51

پہلے روز کے اختتام تک تمغوں کی تقسیم کا جدول

ایشیائی پیرا گیمز 2026؛ایران نے 3 طلائی، 3 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے جیت لیے

News ID 1942227

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