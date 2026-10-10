ایشین ڈیف ایتھلیٹکس چیمپئن شپ؛ ایران 12 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایشین ڈیف ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ملائیشیا کے شہر پینانگ میں منعقد ہوئی۔ تین روزہ مقابلوں میں ایران نے مجموعی طور پر 12 تمغے جیتے اور جاپان کے بعد دوسری جبکہ بھارت سے آگے تیسری پوزیشن حاصل کی۔
یہ مقابلے ایشیا پیسیفک ڈیف ملٹی اسپورٹس چیمپئن شپ کے تحت منعقد ہوئے، تاہم ایران نے صرف ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں حصہ لیا۔
ایرانی کھلاڑیوں کے تمغوں کی تفصیلات
علی علیزاده: 800 میٹر دوڑ میں طلائی اور 1500 میٹر دوڑ میں چاندی کا تمغہ
ہاشم یادگاری: 100 میٹر دوڑ اور لمبی چھلانگ میں دو کانسی کے تمغے
امیرحسین زارع: ڈسکس تھرو میں طلائی تمغہ
یاشار وقار: 110 میٹر رکاوٹی دوڑ میں طلائی تمغہ
مہدی وحیدیان: 200 میٹر دوڑ میں چاندی کا تمغہ
الہٰہ گل محمدی: ڈسکس تھرو میں طلائی تمغہ
یزدان اسلامی: شاٹ پٹ میں چاندی کا تمغہ
طارق ابیات: 400 میٹر رکاوٹی دوڑ میں طلائی تمغہ
4×400 میٹر ریلے ٹیم: علی علیزاده، مہران سرافراز، مہدی وحیدیان اور محمد مہدی زارع پر مشتمل ٹیم نے کانسی کا تمغہ جیتا۔
4×100 میٹر ریلے ٹیم: یاشار وقار، طارق ابیات، مہدی وحیدیان اور ہاشم یادگاری پر مشتمل ٹیم نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔
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