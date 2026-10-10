دوسروں سے پیچھے رہنا قابل قبول نہیں، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ملک کی صلاحیتوں کو پہچاننا اور وسائل کا درست استعمال ضروری ہے۔ ہر ذمہ دار کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کون سے وسائل ہیں، ملک میں پانی اور زمین کتنی دستیاب ہے اور ان سے کس حد تک فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک کی پیداوار اور کارکردگی کا دوسرے ممالک سے موازنہ کرنا چاہیے۔ ایک انسان، ایرانی اور مسلمان کی حیثیت سے یہ قابل قبول نہیں کہ ہم دوسروں سے پیچھے اور ان کے مقابلے میں کم مؤثر ہوں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے ممالک نے کیا اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے وہ بعض شعبوں میں ہم سے آگے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
انہوں نے منتظمین پر زور دیا کہ وہ ماہرین، یونیورسٹی اساتذہ اور تجربہ کار افراد سے مشورہ کریں۔ کسی عہدے پر فائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس شخص کا ہر فیصلہ درست ہے۔ بہتر فیصلوں کے لیے دوسروں کے علم اور تجربے سے استفادہ کرنا چاہیے۔
صدر پزشکیان نے مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں ایرانی نوجوانوں اور ماہرین کی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے باصلاحیت افراد میں بڑی استعداد موجود ہے اور ہمیں بہترین ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
پزشکیان نے زور دیا کہ اگر ہم طاقتور ملکوں کے سامنے سر جھکانے اور ان کی زور زبردستی کا مقابلہ کرنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم، طاقت اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہوگا۔
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