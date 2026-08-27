ناجائز مطالبات اور بے جا توقعات سے کوئی بھی ملک مفادات حاصل نہیں کر سکتا، پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے آج جنوبی کوریا، بیلاروس، جمہوریہ چیک، قازقستان اور سنگاپور کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے نئے سفیروں کی روانگی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام ممالک کے ساتھ تعاملات کو وسعت دینا اور سیاسی تعلقات کو فروغ دینا بیرونِ ملک ایرانی سفیروں کی بنیادی ترجیحات اور اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے۔
انہوں نے سائنسی، اقتصادی اور سیاسی شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بیرون ممالک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیروں کی سب سے اہم ذمہ داری باہمی تعاون کی سطح کو بہتر بنانے کے لیے مناسب ماحول پیدا کرنا، مؤثر روابط کے ذریعے تعلقات کو فروغ دینا، امن و امان قائم کرنا اور پائیدار امن کے قیام میں کردار ادا کرنا ہے۔
ایرانی صدر نے دوطرفہ تعلقات کی سطح بلند کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سفیروں کی کوششوں پر بھی زور دیا اور کہا کہ ایرانی سفیروں کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ موجودہ مسائل اور رکاوٹوں کو دور کریں اور تعلقات کی ترقی کی راہ کو ہموار کریں۔
ڈاکٹر پزشکیان نے مشترکہ مفادات اور ’’جیت جیت‘‘ (Win-Win) کے اصول کی بنیاد پر ملک کے خارجہ تعلقات اور تعاون کو منظم اور مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر اسلامی جمہوریہ ایران کا مؤقف ہمیشہ امن پسند اور تعامل پر مبنی رہا ہے اور ملک کے سفیروں کو چاہیے کہ وہ دنیا کے عوام کے سامنے اس مؤقف کی درست انداز میں وضاحت کریں۔ کسی بھی ملک کے مفادات ناجائز مطالبات اور حد سے بڑھی ہوئی توقعات کے ذریعے حاصل نہیں کیے جا سکتے، بلکہ ایسے حالات پیدا کرنے چاہئیں کہ باہمی تعامل کے نتیجے میں دونوں ممالک مشترکہ مفادات سے فائدہ اٹھا سکیں۔
ڈاکٹر پزشکیان نے آخر میں نئے سفیروں کے لیے اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی اور مقررہ اہداف کے حصول میں کامیابی کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ کوشش کریں کہ حکومت کی بنیادی پالیسی، یعنی ممالک کے ساتھ دوستانہ رویے کو مضبوط بنانے اور باہمی تعاون و تعلقات کو وسعت دینے کے لیے، آپ امن، اتحاد، یکجہتی اور سکون کے پیامبر بنیں۔
اس تقریب کے دوران، اسلامی جمہوریہ ایران کے پانچ نئے سفیروں نے بھی اپنے متعلقہ ممالک میں موجود صلاحیتوں اور دوطرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے مواقع کے بارے میں بریفنگ دی۔
جنوبی کوریا میں ایران کے سفیر احمد عرفانیان، بیلاروس میں ایران کے سفیر محسن امید زمانی، جمہوریہ چیک میں ایران کے سفیر سعداللہ مسعودیان، قازقستان میں ایران کے سفیر محمود صفری اور سنگاپور میں ایران کے سفیر احمد صفاری نے مختلف شعبوں میں دوطرفہ روابط اور تعاون کو فروغ دینے کے موجودہ مواقع پر خصوصی طور پر زور دیا۔
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