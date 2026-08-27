47 ریاستوں میں ٹرمپ کی مقبولیت زیرو؛ امریکی ذرائعِ ابلاغ کا انکشاف

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایم ایس ناؤ (سابق ایم ایس این بی سی) نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ انتخابی مقابلے والی ریاستوں میں ٹرمپ کی مقبولیت کے بحران میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
اس میڈیا ادارے کے مطابق، امریکہ کی 50 میں سے 47 ریاستوں میں وسط مدتی کانگریس انتخابات سے ٹرمپ کی مقبولیت مکمل منفی ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جن تمام ریاستوں میں رواں سال سینیٹ کے انتخابات سخت اور کانٹے دار مقابلے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، وہاں بھی ٹرمپ کی مقبولیت مکمل منفی ہے۔
یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خبر رساں ادارے رائٹرز نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ ایک نئے عوامی سروے کے نتائج کے مطابق، ایران کے ساتھ جاری جنگ کی حمایت کرنے والے امریکیوں کی شرح تنازع شروع ہونے کے بعد اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور گھٹ کر 31 فیصد رہ گئی ہے۔ مارچ میں یہ شرح 37 فیصد جبکہ رواں ماہ کے آغاز میں 34 فیصد تھی۔
رائٹرز اور ایپسوس کی جانب سے کیے گئے سروے کے مطابق، حمایت میں اس کمی کی بنیادی وجہ ریپبلکنز میں جنگ کی حمایت میں نمایاں کمی ہے۔ ٹرمپ کے حامیوں میں بھی صرف 69 فیصد افراد فوجی کارروائی جاری رکھنے کے حق میں ہیں، جبکہ مارچ میں یہ شرح 77 فیصد تھی۔
دوسری جانب، ٹرمپ اس جنگ کے اپنی عوامی مقبولیت پر پڑنے والے منفی اثرات کے حوالے سے بھی فکرمند ہیں، کیونکہ اس تنازع کے طویل ہونے پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔
سروے کے مطابق، 83 فیصد امریکیوں کا خیال ہے کہ یہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہے گی۔
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