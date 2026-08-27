ٹرمپ نے امریکہ کے بجلی کے نظام کے تحفظ کے لیے ہنگامی حالت نافذ کردی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے میں خبردار کیا گیا ہے کہ بعض غیر ملکی عناصر امریکہ کے بجلی کے نظام میں موجود کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے اور انہیں مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے قومی سلامتی، معیشت اور اہم بنیادی ڈھانچے کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔
حکم نامے کے تحت واشنگٹن ایسے بعض غیر ملکی آلات کی خریداری، درآمد اور تنصیب کو محدود یا ممنوع کرے گا جو امریکہ کے بجلی کے نظام میں استعمال ہوتے ہیں، جن میں بجلی کی ترسیل کے آلات، حساس سافٹ ویئر اور متعلقہ ڈیجیٹل نظام شامل ہیں، اگر ان سے سائبر سکیورٹی یا عملیاتی خطرات پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔
امریکی حکومت کو بعض آلات میں موجود ڈیجیٹل خامیوں پر بھی تشویش ہے، جن کے ذریعے غیر ملکی ممالک کو امریکہ کے اہم بنیادی ڈھانچے تک دور سے رسائی حاصل کرنے کا امکان پیدا ہوسکتا ہے۔
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