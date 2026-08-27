امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، سربراہ عالمی فوجداری عدالت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بین الاقوامی فوجداری عدالت کی سربراہ توموکو اکانے نے کہا ہے کہ اگر خود عدالت کو بھی امریکہ کی جانب سے پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا تب بھی ہم ہار نہیں مانیں گے۔
تفصیلات کے مطابق جاپانی نژاد بین الاقوامی فوجداری عدالت کی سربراہ نے امریکہ کی جانب سے اس عالمی ادارے اور ان کے خلاف عائد کی گئی پابندیوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا عزم مضبوط ہے۔
توموکو اکانے نے کہا کہ کسی صورت اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ ایک مستقل ادارے کی حیثیت رکھنے والی بین الاقوامی فوجداری عدالت کمزور ہو یا ختم ہوجائے۔ ہم اس ادارے کی تباہی کی اجازت نہیں دیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ اس کے دفاع کے لیے کھڑے رہیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ممکن ہے کچھ کمزور ممالک ایسے ہوں جو امریکہ کے دباؤ کے سامنے جھک جائیں اور بین الاقوامی فوجداری عدالت سے نکلنے کا فیصلہ کریں، لیکن ہمیں مل کر کھڑا ہونا ہوگا تاکہ کوئی بھی ملک اس ادارے سے الگ نہ ہو۔ ہمیں متحد رہ کر مضبوطی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی وزارت خزانہ نے گزشتہ منگل کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔
امریکی پابندیوں کا ہدف عدالت کی سربراہ جاپانی جج توموکو اکانے اور سینیگال سے تعلق رکھنے والے جج عبداللہ یایا سو تھے۔
اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ امریکہ اپنے پاس موجود تمام ذرائع اور اپنے اتحادیوں کے تعاون سے ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کرے گا اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کو ختم کر دے گا، جبکہ ضرورت پڑی تو اسے اینٹ اینٹ کر کے گرا دیا جائے گا۔
امریکا کی جانب سے اس عدالت کے خلاف ناراضی کا آغاز ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت سے ہوا، جب عدالت نے افغانستان میں امریکی افواج کی جانب سے مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کی کوشش کی تھی۔
ٹرمپ کے دوسرے دور حکومت میں بھی امریکی اور اسرائیلی اقدامات سے متعلق تحقیقات کی کوششوں پر بین الاقوامی فوجداری عدالت کے بعض حکام کے خلاف پابندیاں عائد کی گئیں۔
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