قطری وزیر اعظم، آج تہران کا دورہ کریں گے، بقائی

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمٰن بن جاسم آل ثانی اور وزیرِ خارجہ کے جمعرات کو تہران دورے کی اطلاع دی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ ایران اور قطر کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو وسعت دینے اور علاقائی امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے جاری مشاورت کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔
بقائی نے گزشتہ چند ماہ کے دوران خطے میں کشیدگی میں اضافے کو روکنے کے لیے قطر کی جانب سے کی جانے والی مثبت سفارتی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوششیں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی حکومت کی فوجی جارحیت کے بعد کی گئی ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ قطر کے وزیراعظم ایرانی حکام سے ملاقاتوں کے دوران قطر کی ثالثی کی کوششوں اور اقدامات کو جاری رکھنے کے طریقوں سمیت خطے کی دیگر اہم پیش رفت پر تبادلۂ خیال کریں گے۔
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